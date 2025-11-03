Honduras eleva recompensa por exjefe golpista prófugo

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

Honduras elevó este domingo a 35 millones de lempiras (1,3 millones de dólares) la recompensa para quien conduzca al arresto del exjefe del Ejército Romeo Vásquez, investigado por las atrocidades durante el golpe de Estado de 2009.

En una actualización del afiche difundido en redes sociales, la Policía Nacional confirmó el nuevo incremento de la compensación (de 30 millones a 35 millones de lempiras), como parte de la búsqueda del otrora jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), prófugo de la justicia desde hace siete meses.

La recompensa se fijó inicialmente en marzo de 2025 en 500 mil lempiras (más de 19 mil dólares) y, desde entonces, ha venido aumentando de forma progresiva hasta alcanzar la cifra actual, considerada la más alta ofrecida en la historia del país por la captura de un individuo.

Junto a los generales en condición de retiro Venancio Cervantes y Carlos Puerto, el exjerarca castrense es acusado del asesinato del joven Isy Obed, en el marco de la asonada militar (28 de junio de 2009) contra el entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya (2006-2009).

Obed falleció el 5 de julio de 2009, luego de recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación mientras Zelaya intentaba regresar al país por vía aérea, lo que impidieron las FFAA cruzando camiones en la pista del aeropuerto internacional Toncontín, de Tegucigalpa. Cervantes y Puerto regresaron a prisión tras presentarse de manera voluntaria ante la justicia, pero el antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto sigue fugitivo.

Vásquez fue beneficiado inicialmente con arresto domiciliario mientras se desarrollaban las investigaciones en su contra, pero un juez revocó esa medida, lo que facilitó su huida. En numerosas publicaciones en redes sociales, afirmó encontrarse escondido en zonas montañosas de esta nación centroamericana y desafió públicamente a las autoridades policiales para que fueran a capturarlo.

Los tres militares retirados fueron apresados el pasado 5 de enero, acusados de asesinato en perjuicio de Obed y de tentativa de homicidio contra Alex Zavala, durante la participación de ambos jóvenes en una protesta pacífica en rechazo a esa usurpación ilegal y violenta del poder.

Las investigaciones determinaron que las acciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, pues dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M-16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.

En otra causa, el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras presentó en mayo ante los juzgados nuevas evidencias contra Vásquez, que respaldan una acusación en su contra por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...