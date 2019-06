Rinden homenaje al presidente de COPESA

@DiarioCoLatino

Como un homenaje en vida por la labor que ha realizado en pro del deporte paralímpico, la Ciudad Deportiva Inclusiva –situada en Ayutuxtepeque– fue nombrada Jorge Alberto Ochoa Martínez, quien es actualmente el presidente del Comité Paralímpico de El Salvador (COPESA).

“Esta mañana y a nombre del INDES queremos hacer un público reconocimiento a Jorge Alberto Ochoa Martínez, por todo lo que ha hecho a través de los años por el Deporte Paralímpico de El Salvador, nominando con su nombre este complejo”, dijo Jorge Quezada, ahora expresidente del INDES.

En la misma línea, Quezada dijo sentires muy orgulloso y satisfecho por el trabajo realizado por Ochoa y dijo irse “contento” por el apoyo brindadoen su gestión al deporte paralímpico.

“A ustedes, muchachos, les digo que sí se puede triunfar en la vida. Ustedes han demostrado que no hay imposibles. Se puede ser diferente, pero también se puede ser feliz a través de la práctica deportiva”, fue el mensaje postrero de Quezada.

En la Ciudad Deportiva Inclusiva se desveló, también, una placa en la que se oficializa el nuevo nombre del recinto deportivo inclusivo.

“Siempre he trabajo por mejorar la vida de las personas con discapacidad. No hay palabras para agradecerle, me siento halagado y orgulloso de que este escenario lleve mi nombre. Hoy tenemos un legado y seguiremos trabajando para mejorar en todos los sentidos, en esta nuestra casa desde 2012. Muchas gracias profesor Jorge Quezada por todo el apoyo del INDES al COPESA durante los últimos cinco años”, expresó el homenajeado.