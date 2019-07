Revive la Época de la Música Disco con La Orquesta Sinfónica Juvenil

@SAmigosCoLatino

La Orquesta Sinfónica Juvenil presenta el concierto Disco Fever, una recopilación de los Grandes Éxitos de la música disco, bajo la dirección del maestro David Pimentel.

La música disco es un género de música de baile derivada del rhythm and blues que mezcló elementos de géneros anteriores, como el soul y el funk, con toques latinos en muchos casos, y que se popularizó en las salas de fiesta o discotecas en la segunda mitad de los años 1970, aunque su etapa de mayor proyección en un periodo de ocho años comprendido entre 1974 y 1982 aproximadamente, con un revival en los años 1990.

Precisamente hacia la mitad de los 70, obtuvieron sus principales éxitos los intérpretes más característicos de la música disco, como MFSB, Donna Summer, The Jackson 5, Chic, Gloria Gaynor, Barry White, The Bee Gees, KC and The Sunshine Band, Village People, Boney M o ABBA.

El sonido orquestal usualmente conocido como sonido disco se fundamentaba en la presencia de secciones de cuerda (violines, violas, cellos…) y metales, que desarrollaban frases lineales en unísono, tras la base instrumental formada por el piano eléctrico y la guitarra eléctrica con toques sincopados claramente tomados del funk, el cual caracterizó y marcó una época que podrás revivir en vivo junto a talento 100% salvadoreño.

El concierto estará a cargo de los músicos Luzma Andrade y Mario Guerrero en las voces, Roberto Velázquez en la Guitarra, Rubén Guerra en la batería, Moisés Anaya en el Bajo y Pedro Hércules en el piano, sumado al talento de los jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador dirigidos por el Maestro David Pimentel en un show a lo grande, interpretando temas como Funkytown, Last Train to London, will survive, Heart Of Glass, YMCA, Hot Stuff, Born to Be Alive, Celebration, You Should Be Dancing, entre otros de los grandes éxitos que no te puedes perder en sus dos funciones este jueves 11 y viernes 12 de julio, Teatro Presidente, a partir de las 8:00pm, Boletos numerados a la venta en TodoTicket, LATERAL $10 | PREFERENCIAL $15 | VIP $20,

El concierto Disco Fever, con los Grandes Éxitos de la música disco, es una producción de ProArte y Promusica.