Retraso en audiencia inicial en caso de líderes de Santa Marta ADES

Gloria Silvia Orellana



@DiarioCoLatino

“Es una diligencia de anticipo de prueba, en donde un testigo con el seudónimo de -Soriano- ha declarado, eso es todo, y luego del receso que se ha dado, se realizará la audiencia inicial”, dijo Denis Muñoz, abogado de la defensa particular de los cinco miembros de la comunidad Santa Marta y representantes de ADES, Cabañas.

“Más detalles no puedo dar porque la Fiscalía ha pedido la reserva del caso y estamos convocados a la 1:30 de la tarde, pero no sabemos si terminará hoy o el día de mañana, según lo que diga la honorable juez que está presidiendo. Estamos en diligencia previa”, añadió en sus declaraciones.

“A la audiencia inicial se le ha impedido el ingreso a los familiares de los acusados por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), no han decretado la reserva aún, pero, cuando llegué me dijeron aquí que los familiares no podían entrar porque tenía reserva el caso. Yo intenté pero me dijeron que no”, dijo Muñoz.