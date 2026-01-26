Reforma de Ley de Hidrocarburos servirá para la “felicidad económica” de Venezuela, dice presidenta encargada

CARACAS/Xinhua

La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno de Venezuela servirá para la «felicidad económica» del país, afirmó este domingo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada indicó durante un acto oficial en la refinería de Puerto La Cruz, en el noreste del país sudamericano, que dicha reforma garantiza la «propiedad» sobre los recursos energéticos de Venezuela que están en el subsuelo para ser explotados, «para la felicidad económica» y para «la felicidad social».

Instó a transformarse en una «verdadera potencia productora» de petróleo y «no tener miedo» a la agenda energética con Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo.

La presidenta encargada reiteró como lo ha dicho el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, que es un propósito que el crudo localizado en campos que requieren inversión, se conviertan en beneficios para la gente.

Indicó que la industria petrolera se vio obligada de manera reciente a recortar su producción, «porque estábamos imposibilitados de exportar un barril de petróleo por el bloqueo naval» de Estados Unidos.

Rodríguez agradeció además el esfuerzo de los trabajadores petroleros para poder incrementar la producción, a pesar de los obstáculos que implican las sanciones, además de que por primera vez en una década no se tuvo que importar combustibles

Diferencias con EEUU serán resueltas por vía diplomática

La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que las diferencias con Estados Unidos serán resueltas por la vía diplomática.

«Vamos cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos, vamos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la diplomacia bolivariana», señaló Rodríguez en el acto efectuado en la refinería petrolera de Puerto La Cruz, al noreste del país.

«No tenemos miedo, porque si algo debe unirnos como pueblo es garantizar la paz y la tranquilidad de esta patria», añadió Rodríguez en torno a la situación con Estados Unidos.

Rodríguez aseguró que nunca pensaron que «una capital sudamericana sería agredida militarmente por una fuerza exterior» y se trató de una situación que debió afrontar Caracas y otras ciudades venezolanas.

«Le tocó enfrentar lo más oscuro que puede tener un ser humano, que es la guerra contra un pueblo noble, en condiciones totalmente desiguales», dijo Rodríguez para referirse a lo vivido por la población venezolana el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses atacaron Caracas y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores.

La presidenta encargada insistió en el llamado a la unidad nacional y resolver las diferencias internas, «con política, con P mayúscula, y con V, de Venezuela».

«Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos», precisó Rodríguez.

