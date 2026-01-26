“Veinte años después, Schafik está viendo el resurgir del Frente”: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) conmemoró los 20 años del fallecimiento de Schafik Handal, líder histórico del partido de izquierda y firmante de los Acuerdos de Paz en 1992.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, enfatizó que el 24 de enero, “no es un día común”, ya que un 24 de enero de 2006, fue el día en que “se le partió el alma al país y a muchos países comprometidos con la causa (revolucionaria)”.

A 20 años, Manuel Flores señala que es un momento de reflexión, Schafik Handal era símbolo de unidad, una persona recta y correcta, estuvo siempre a favor de la institucionalidad del partido. Flores agregó que Schafik tuvo principios éticos, disciplina y mística de escuchar.

Las autoridades del partido de izquierda realizaron un homenaje floral y cultural en el mausoleo, ubicado en el cementerio Los Ilustres en San Salvador. En los discursos, se habló sobre la importancia de Schafik en la vida democrática de El Salvador.

Schafik Jorge Hándal nació el 13 de octubre de 1930, en la ciudad de Usulután, hijo de padres inmigrantes palestinos. Desde muy joven entregó su vida a la “lucha revolucionaria” que llevó en sus venas hasta su fallecimiento.

En 1980, el FMLN, buscaba derrocar al gobierno militar y represivo para establecer un sistema socialista, mediante la guerra civil de 12 años y que finalizó en 1992, gracias a las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla.

El Acuerdo de Paz abrió los espacios ideológios y políticos en El Salvador, por eso Hándal fue candidato presidencial en 2004.

Manuel Flores, sobre el instituto político, señaló que “el Frente es un partido decente. Es un partido de nobleza con ataques viscerales de la derecha, de la ultraderecha, de los fascistas, de la dictadura, pero, también, de grupos que son de oposición, pero que son anti-FMLN”.

Flores reconoció la importancia de las elecciones, las cuales son un fruto producto de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, que fue liderado por Hándal, por lo tanto, informó que, para los próximos comicios a desarrollarse en 2027, el FMLN, participará en las tres elecciones: las presidenciales, legislativas y municipales, a pesar de todos los ataques que han recibido.

“Schafik fue candidato a la presidencia en momentos difíciles y también candidato a alcalde por San Salvador en 1994, en el momento más difícil también del Frente. Jamás renunció a una candidatura. No era de los que estaban en un escritorio o que estaba tomando café todo el tiempo, o en círculos de debate sin salir al territorio, era un hombre de territorio, de organización, de mística y las cosas las decía de frente, no las mandaba a decir ni se escondía en cuentas falsas”, relató Manuel Flores.

En ese sentido, Flores instó a la militancia a replicar el actuar de Schafik Handal. “Veinte años después, Schafik está viendo el resurgir del Frente. Las cinco organizaciones FPL, ERP, RN, PCS y PRTC pasaron a la historia y crearon este instrumento bendito que se llama el FMLN”.

Bajo ese contexto, Manuel Flores sostuvo que la Dirección Nacional del Partido dará las directrices para la participación en las próximas elecciones. “La Dirección Nacional va a llamar a una amplia participación, comenzando con la ciudadanía de las candidaturas del Frente”, reiteró Flores, tras señalar que es un mandato de la Convención Nacional realizada a finales del año pasado.

“Vamos a organizar, no solamente las candidaturas, con los mejores cuadros, sino, que, también, la defensa del voto. Así lo ordenó Schafik cuando fue candidato a la Presidencia. De nada sirve llevar a los mejores candidatos, sino defendemos el voto”, agregó Flores. Ahora, queda enfocarse en la definición con quien se realizarán las alianzas, destacó Flores durante su intervención.

“20 años después de la partida de Hándal estamos en lucha, en reorganización y reestructuración, con un enfoque de disciplina, mística, ética y de principios”, concluyó Flores.

