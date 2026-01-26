La iglesia es una y la diversidad es unidad: padre Erick Ramos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Erick Ramos presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje reflexiona sobre que la iglesia es una sola con diferentes carismas y ello, se transforma en unidad.

El líder religioso sostuvo que el pecado es el diablo, y éste te empuja a hacer algo que no es del agrado de Dios; “luego te humilla para que te escondas, te señala para que te sientas mal y te hace sentir tan bajo, que sientes que no mereces la misericordia de Dios”.

Por eso, dijo el líder religioso, siempre en todo momento es necesario buscar a Dios; sin importar lo que se haya hecho; si se hace de corazón Dios perdonará y guiará en el camino.

Ramos sostuvo que el mal busca que los cristianos se alejen de Dios, el mal hace creer que no hay necesidad de buscar a Dios. “Es esa idea la que debemos borrar de nuestras vidas. Vivimos en tinieblas porque nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina al mal, a pensar mal del otro, a ver algo que no nos pertenece y a tomarlo, a señalar y juzgar, a mentir. Siempre tenemos una pequeña inclinación, (pero) tenemos que luchar contra la inclinación, obviamente”, añadió.

El religioso recordó que Cristo llegó a vivir “entre nosotros”, “no se ha ido con los Santos, se ha ido con los pecadores”. El padre animó a los feligreses a gozarse con la presencia de Dios, porque para eso es la iglesia y en hora buena los que llegaron de un camino de tinieblas.

“Ánimo, hermanos, si nos cuesta mucho encontrar la luz de Cristo, ánimo, si el pecado nos hace caer constantemente, ánimo. El pueblo que caminaba en tinieblas, no estaba atrapado, sino que avanzaba, buscando la salida, vieron una gran luz, y esos somos nosotros. Somos cada uno de nosotros en quienes Dios nos repite constantemente: «Te amo»”.

El padre Erick Ramos señaló que el apóstol San Pablo habla de la importancia de la unidad.

“Somos parte del cuerpo místico de Cristo. No podemos andar diciendo: -soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cristo, soy carismático, soy Romero, soy…». No, hermanos, somos uno, somos de Cristo. La Iglesia es una, con múltiples carismas, donde actúa el Espíritu Santo con múltiples movimientos, pensamientos y formas de vida”.

Ramos enfatizó que esa es la belleza de la iglesia católica: la diversidad, porque en ella, hay unidad. “Cuando tenemos a Cristo a la cabeza, se acepta el carisma del otro, se acepta la santidad de los demás”. “Antes de juzgar a los mismos miembros de la iglesia, debemos saber que formamos parte del mismo cuerpo místico de Cristo. Debemos saber que somos uno”.

Sobre el llamado de Dios con su iglesia, Ramos enfatizó que, si es necesario dejarlo todo, se deja. “Ese debería ser nuestro estilo de vida: saber escuchar la voz de Dios que nos llama y estar dispuestos a dejarlo todo”.

“El Señor siempre querrá más, porque la recompensa es grande, es el cielo eterno y es el mejor lugar donde todos podemos estar”, concluyó el padre.

4 años de la beatificación de Rutilio Grande

La comunidad romeriana, en su procesión de ofrendas presentó la imagen del padre Rutilio Grande, fray Cosme Spessotto y los laicos Nelson Lemus y Manuel Solórzano dando Acción de Gracias a Dios por su beatificación y a la iglesia por reconocer su martirio y sus virtudes. La beatificación de los cuatro mártires fue el 22 de enero de 2022 en la Plaza Divino Salvador del Mundo, ante cientos de feligreses.

El padre Rutilio Grande y los dos colaboradores, Manuel Solórzano y el joven Nelson Rutilio fueron asesinados el 12 de marzo de 1977 en El Paisnal, el día del martirio ambos viajaban con él.

