Firpo sigue líder con remontada eufórica ante Alianza

Los toros del Luis Ángel Firpo extendieron una fecha más su liderazgo en el torneo Clausura 2026, al solventar con victoria de 3-2 ante el Alianza en los últimos minutos de un eufórico encuentro en el “Mágico” González.

El cuadro pampero sacó la victoria ante Alianza in extremis. Cristian Gil, la figura del partido, abrió el marcador a los 50’ para darle la ventaja a los toros, celebración que duró muy poco ante la rápida contra que pusieron los blancos con el gol de Michelle Mercado solo dos minutos después. Harold Osorio apareció a los 63’ para incrementar la ventaja del equipo capitalino. Sin embargo, “Chicharito” Díaz y Gil, con su doblete, le dieron los tres puntos a los de Usulután.

El Inter FA sumó a la segunda victoria del Clausura contra Cacahuatique, a falta de un partido por jugar, luego del 2 a 1 que se vivió en el estadio Las Delicias, y se convirtió en escolta de los toros. Guillermo Fuentes (60’) y Emerson Mauricio (68’) marcaron para el Inter y Alesson Ferreira fue el encargado del único gol de los cafeteros.

El Águila se reivindicó al conseguir la primera victoria del Clausura a costa del Hércules, que llegó al Francisco Barraza con la esperanza de los tres puntos. Luego de la sombría derrota de 4-2 ante Metapán, los emplumados golearon 3-1 a Hércules, con un tanto de Jairo Martinez (12’), otro de Ronal Rodríguez (26’), y con el de Tereso Benítez (48’). Para los visitantes marcó Marvin Morales (42’).

FAS, en calidad de visitante contra el Fuerte San Francisco, repartió puntos al igualar por la mínima en Oriente. El equipo tigrillo finalizó entre los mejores cinco de la tabla, mientras que los locales aún están en busca de las primeras posiciones.

Otra serie que finalizó con empate, pero esta vez sin goles en el marcador, fue Municipal Limeño e Isidro Metapán, en la casa de los de Santa Rosa de Lima, dos equipos que no supieron romper el marcador para buscar la ventaja y que tras la tercera fecha del Clausura sumaron un punto cada uno.

Platense fue otro de los equipos en sumar su primera victoria al derrotar en calidad de visitante 3 a 2 a Zacatecoluca, gracias a los goles de Carlos Bogotá (17’), Jorge Mundo (38’) y Víctor Landazuri (45’+1). Matías Mier y Jonathan Pérez fueron los encargados de marcar para Zacate.

