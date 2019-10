Recomiendan a SIGET buscar mecanismo para no trasladar deuda a la población

Con el objetivo de no afectar la economía de la población salvadoreña, el Congreso salvadoreño avala un recomendable dirigido a la SIGET para que la deuda de 3.56 millones que tiene con la CRIE no se traslade a los salvadoreños. Foto Diario Co Latino/Fernando Velásquez