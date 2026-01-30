Recibí insignias de FANB con espíritu de libertadores, afirma Delcy

Compartir

Caracas/ Prensa Latina

Con la fuerza y el espíritu invencible de los libertadores recibí las insignias de nuestra gloriosa FANB, el Bastón de Mando y réplica de la espada de Simón Bolívar, afirmó este jueves la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Asumo esta responsabilidad de Comandante en Jefe como mujer venezolana y junto al poder del pueblo”, señaló en su cuenta de Telegram.

Manifestó que, en “acto solemne y de profundo patriotismo”, exaltó el heroísmo de “nuestros soldad@s y cuerpos policiales, hij@s de Bolívar, a quienes llamo a asumir los nuevos caminos en defensa de una única causa: la paz, la justicia social, la Constitución y el futuro de Venezuela”.

Rodríguez fue investida la víspera como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el Patio de Honor de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, en Fuerte Tiuna, Caracas.

Como parte del protocolo, el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino entregó a la mandataria el Bastón de Mando y destacó que por primera vez una mujer asume la presidencia de la República y el titulo de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

Expresó que ese símbolo estará bien cuidado al reconocer “sus virtudes, probidad, honestidad y sabrá cuidar de esta nación».

También un grupo de cadetes entregó a la dignataria encargada la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar.

Rodríguez expresó el honor que le confería estar encargada en “una coyuntura extraordinaria y compleja” en los últimos dos siglos de la historia nacional.

Dijo venir con la fuerza de la historia y del poder del pueblo venezolano que en la madrugada del 3 de enero pasado amaneció en medio de “una terrible agresión militar externa”.

La gobernante encargada rindió honor y gloria a los héroes y heroínas de ese día que combatieron y dieron su propia vida y trasmitió su solidaridad con los familiares y amigos presentes en el acto de lealtad, reconocimiento y juramento.

En nombre de los organismos de seguridad ciudadana y como “muestra de lealtad, compromiso y cohesión”, Cabello leyó el juramento de ese sector y citó al Libertador Simón Bolívar en Angostura cuando dijo que la “unidad de la patria es el único camino a la paz y debe ser nuestra divisa”.

Padrino afirmó que en correspondencia con lo instituido por la Constitución concurrían a este acto de reconocimiento de Rodríguez como Comandante en Jefe para “juramentar disciplina, obediencia y subordinación”.

