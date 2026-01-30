Gobierno de Bukele desplaza a micro y pequeñas empresas de la licitación de paquetes escolares 2026

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las micro y pequeñas empresas salvadoreñas son las más afectadas luego que el Gobierno de Bukele decidiera contratar a empresas extranjeras para la confección de calzado y uniformes.

Desde 2010, bajo la presidencia de Mauricio Funes, del FMLN, el Gobierno de El Salvador entrega a los estudiantes del sistema público, zapatos, uniformes y útiles escolares para que no tengan que incurrir en estos gastos; con ello, aparte de beneficiar a los estudiantes y padres de familia, se beneficiaba a centenares de micro y pequeñas empresas para la elaboración.

Solo el rubro de calzado, la confección la hacían entre 200 micro y pequeñas empresas, y los uniformes se daban a 2,300 proveedores. En este 2026, uno de los uniformes que se incluirán en el paquete escolar fue comprado a una empresa extranjera, el segundo informe es el que no se entregó en 2025 debido a retrasos en la entrega de la tela.

Con respecto a los útiles escolares, el Gobierno adjudicó la distribución a 5 empresas nacionales grandes, quienes recibieron más de $10 millones; Años anteriores, los útiles escolares eran distribuidos entre 340 empresas de todo el país. Sin embargo, la ministra de Educación, Karla Trigueros, ha dicho que los útiles escolares se les ha comprado a los productores nacionales, pero lo cierto es que los propios proveedores pidieron ser incluidos en el listado que hizo el Gobierno en el último trimestre del año pasado.

En la entrevista de Frente a Frente la semana pasada, Trigueros presentó lo que incluiría los paquetes escolares; cuando los estaba sacando de la caja, dijo que “a los productores salvadoreños se les ha comprado exactamente lo mismo que se había comprado los años anteriores”. Trigueros reiteró que al proveedor salvadoreño se le había comprado y trató de desmentir las noticias que ya circulaban en diferentes medios, donde se informaba que a los proveedores locales no se les había tomado en cuenta para el año 2026.

“A todos los productores nacionales que siempre lo han hecho los volvimos a tomar en cuenta y están dentro de esta caja”, comentó la funcionaria.

El Ministerio de Educación adjudicó a 5 empresas nacionales para proporcionar los útiles escolares a 1.2 millones de estudiantes en más de 5 mil centros educativos a escala nacional.

El MINED lanzó la licitación competitiva No. 02/2026 MINEDUCYT-GOES, titulada “Adquisición de paquetes de útiles escolares para estudiantes de centros educativos oficiales y subvencionados de El Salvador”, publicada en COMPRASAL el 27 de octubre el año pasado, donde la cual, se dejaría afuera a las micro y pequeñas empresas.

Los pequeños proveedores decidieron organizar y pedir una explicación al Gobierno; el 31 de octubre, se presentaron al MINED y a Casa Presidencial para entregar una carta donde solicitaban ser tomados en cuenta para el proceso de licitación y seguir trabajando como se había hecho por años.

Tres días después, los proveedores llevaron una segunda carta a CAPRES, ya que un día después, cerraba el plazo para aplicar a la nueva licitación; sin embargo, las autoridades los ignoraron y nunca les llamaron para entablar diálogo con las autoridades.

El 18 de noviembre, el MINED emitió una resolución de la nueva licitación tras analizar ocho ofertas; tres de ellas fueron declinadas por no subsanar las observaciones en tiempo o por ofrecer precios muy elevados. Las cinco empresas seleccionadas fueron Industrias Facela, Grupo D’QUISA, Librería Cervantes, Papelera San Rey e Importaciones Carranza.

Industrias Facela, S.A. de C.V. se le adjudicó $5,680,743.29; a D’QUISA, S.A. de C.V. $3,445,043.62; a Librería Cervantes, S.A. de C.V. $411,169.04; a Papelera San Rey, S.A. de C.V. $38,808; y a Importaciones Carranza, P. S.A. de C.V. $579,120; haciendo un total de $10,154,883.95

El 27 de noviembre, según el sitio web de COMPRASAL, el MINED adjudicó la compra de los zapatos a la empresa Calçados Beira Río, S.A. Los montos adjudicados en el proceso 3100-2025-P0309, con fecha 27 de noviembre de 2025, son $13,682,760 y $3,000,000, ambos a la empresa brasileña.

Años anteriores, los informes de ejecución del programa paquete escolar brindaban detalles sobre las micro y pequeñas empresas que eran beneficiadas; por ejemplo, en 2018, según cita Voz Pública, para la confección de calzado se contrataron a 199 proveedores: una mediana empresa, 24 pequeñas empresas y 174 microempresas.

El 19 de enero, el Gobierno informó que había arribado al país un vuelo con 345 mil uniformes escolares. Hasta ahora, se desconoce el proceso de adjudicación que se siguió para dicha compra, tampoco se sabe el nombre de la empresa a la cual se le adjudicó el contrato.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...