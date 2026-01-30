“No existe el milagro económico”, afirma el economista José Luis Magaña

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El economista José Luis Magaña negó que “exista el milagro económico” del que ya se jacta el gobierno del presidente Nayib Bukele, pues el desarrollo económico solo es posible producto de la planificación y un diseño de un modelo para tal fin, dijo.

Lo anterior fue una respuesta al anuncio que hizo hace más de un año el presidente Bukele, quien manifestó que, luego de superar el tema de la seguridad, le apostaría al crecimiento económico, y la ha bautizado como el “milagro económico”.

El mandatario ha dicho que gracias a la seguridad que impera en el país, desde la puesta en marcha del Régimen de Excepción, que ya está por cumplir cuatro años y que permitió la desarticulación de las pandillas, la seguridad es total en El Salvador y eso atraería inversiones.

En 2024, la inversión extranjera en El Salvador fue de 639 millones dólares, mientras que la fuga de ganancias de los inversores en el país fue de 2,697 millones de dólares.

Magaña dijo este jueves, en Encuentro con Julio Villagrán, que la economía puede crecer, y por ende desarrollar al país, siempre y cuando haya planificación y el diseño de un modelo con ese propósito, pero esto no ha ocurrido en El Salvador.

“Una economía puede crecer, un país puede desarrollarse económicamente, siempre y cuando haya planificación, siempre y cuando haya un diseño justamente para esos fines”, dijo Magaña al enfatizar en que no existen “los milagros económicos”.

La quincena 25 no dinamizará la economía

Con respecto a la narrativa del Gobierno de que la entrega de la quincena 25 dinamizará la economía, Magaña también lo puso en duda. “Yo siempre me alegro de que los trabajadores tengan más dinero en el bolsillo, pero eso no indica que un aporte como la quincena 25 dinamice la economía”, dijo.

Lo que sí es cierto es que, con más dinero circulando en los bolsillos de los trabajadores hay más consumo, dijo. Agregó que el gobierno se debería preocupar por darle a los salvadoreños, a todos, mejores servicios públicos. Porque la quincena 25 solo la recibió el 30 por ciento de los hombres que están en la edad de trabajo y el 17 por ciento de las mujeres en la misma condición.

Mejor sería, dijo Magaña, que el Gobierno desarrolle políticas enmarcadas a combatir la pobreza multidimensional, para que más hogares tengan agua potable, tengan viviendas dignas y vivan en lugares no vulnerables. Que la gente, sobre todo los jóvenes, tengan acceso a vivienda, salud, entre otros. El desarrollo económico, pensado desde la macroeconomía, nunca llega a los sectores más bajos, a la pobreza.

Desigualdad laboral

El economista también se refirió al tema de la desigualdad laboral en el país. Magaña dijo que el mercado laboral en El Salvador es excluyente, pues solo una de cuatro mujeres en edad de trabajo está ocupada, mientras que uno de cada cuatro hombres está ocupado; es decir, que tienen trabajo.

Magaña también expresó que un millón de mujeres, que se dedican al cuidado, debido a que no recibe remuneración, se considera desocupada, aunque es un trabajo sin paga, dijo.

Carestía de los productos básicos

En otro aspecto, Magaña enfatizó que por el poco o nulo papel del Estado para incidir en la baja de los precios de los productos alimenticios estos muestran precios al alza.

“No estoy de acuerdo con poner techos a los precios de los productos, pero si el Estado participa fuertemente en la oferta y la demanda puede incidir en la reducción de los precios de estos”, finalizó Magaña.

Recientemente, una encuesta del Iudop de la UCA reveló que 9 de cada 10 personas perciben un estancamiento o un deterioro económico en el país. Al menos el 68.1 % resintió el incremento de la canasta básica durante 2025.

