“Queremos justicia porque este dolor no se olvida en el tiempo”, María del Rosario López

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

La juramentación del Consejo del Registro de Víctimas de las Masacres de El Mozote y sitios aledaños reconforta el ánimo de María del Rosario López Sánchez de 72 años, sobreviviente de la masacre La Joya, y confía en que se haga justicia por las víctimas y la dignificación de su memoria.

María del Rosario toma nota mental que de los 36 niños, vinculados a toda su familia que fueron masacrados por el batallón Atlacatl y otras unidades militares -ese 11 de diciembre de 1981- recibirán junto a otras miles de víctimas un trato integral que humanice la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida el 25 de octubre de 2012.

“Van buenas personas (Consejo del Registro), les he dicho que estoy dispuesta a ayudarlos, porque siempre voy a estar en la Asociación de Víctimas, y vamos a luchar hasta el final porque seguimos trabajando. Yo doné el terreno para que construyan la casa del Adulto Mayor en La Joya, no tengo más terrenos, soy una mujer pobre, pero les dejo ese lugar para las nuevas generaciones y los adultos mayores como yo”, sostuvo.

Entre las peticiones expresó, a la delegación del Gobierno que llegó a entrevistarla, el mensaje concreto de arreglar las calles para transitar desde San Luis al centro del cantón La Joya, que vendría a considerar como un avance en la reparación como víctimas.

No obstante, el coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio González señaló la falta de un presupuesto para el trabajo del Consejo del Registro a Víctimas, o si tomarán de los presupuestos de la DIGESTYC y los ministerios de Salud, Educación o Gobernación para desarrollar este trabajo.

“Hay un proyecto que fue presentado a la Unión Europea (UE) para solventar el problema de la documentación de muchos de los sobrevivientes, porque sin sus documentos no pueden pedir sus indemnizaciones. Hasta el momento sabemos que se contará con un dinero de 170,000 dólares, para tramitar toda esa documentación, pero no está destinado para la reparación, sino para la documentación de alrededor de 600 personas de un total 1,200 víctimas, y algunas no han sido abarcadas en la sentencia y son víctimas de El Mozote, porque han interpretado que la sentencia habla de proporcionarles vivienda, desarrollo a los que residen en El Mozote, no a los desplazados que ya no quieren volver a vivir allí; don Gervasio es un ejemplo, él vive en Lourdes (Colón, La Libertad) junto a 200 personas más que viven ahí, desde esa época (años ochenta)”, mencionó.

En cuanto al nombramiento del nuevo Consejo del Registro de Víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, Ovidio González consideró que son varios meses de atraso en su conformación por el Gobierno actual, y consideró que la “justicia camina según los funcionarios” que se elegían, porque siempre cabía la posibilidad de manejos ocultos sobre la designación de estos.

“El nombramiento del nuevo Consejo del Registro no es un avance, es un cumplimiento a la sentencia de la CIDH, y es la única que los ha obligado a los gobiernos a que camine la justicia y hasta ni Consejo debería existir, solamente el cumplimiento de la ley como tal; cuando vino la CIDH (2018) expresó que solo se ha cumplido un 15 % de la sentencia, entonces estamos aún atrasados y se debe trabajar”, señaló.

Mientras, el ministro de Gobernación, Mario Durán, que tuvo a cargo la juramentación del nuevo Consejo del Registro, se comprometió frente a las víctimas, oenegés de derechos humanos y cuerpo diplomático en dar avances sustanciales y cumplir en la totalidad con la sentencia de la CIDH.

“Desde el Ministerio de Gobernación nos comprometemos a ser más eficientes en cada una de estas reinvindicaciones, y es increíble que desde la firma de los Acuerdos de Paz no se ha podido resolver la Masacre de El Mozote. El presidente Nayib Bukele tiene muy claro que quiere hacer de El Mozote un lugar que sea ejemplo para el país, y me lo encomendó meses atrás, obviamente vamos a poner orden en la casa y estamos en ese camino, porque podemos hacer grandes cosas en los próximos cinco años”, concluyó.