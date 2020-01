Diego Guzmán

@Diegoolguzman

En año decisivo para la selecta rumbo al Mundial 2022, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) amenaza con intervenir el fútbol salvadoreño sí no se crea una comisión, en conjunto con FIFA, para investigar denuncias de irregularidades en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

“El año pasado tuvimos la visita del Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y quedamos comprometidos a crear una comisión para revisar posibles irregularidades que existen en el fútbol. No obstante, en este momento no hemos recibido el listado definitivo de los que conformaran la comisión por parte de la FIFA, por lo que volveremos a mandar un mensaje directo a la FIFA, al Presidente y a su secretario privado, pero de no recibir respuesta nos tocará tomar control y medidas sobre la situación del fútbol nacional”, advirtió Yamil Bukele, presidente del INDES, en entrevista a radio 102nueve.

En la misma línea, Yamil manifestó que hasta el momento no han intervenido a la FESFUT, pues saben que se rige bajo los estatutos de la FIFA.

“No lo habíamos hecho antes (intervenir) porque hay que respetar los procesos, pero sí la FIFA no nos toma en cuenta y no se valora el ofrecimiento haremos una intervención al fútbol y tomaremos medidas”, explicó el titular del INDES.

Eso sí, el presidente del INDES es consciente de las consecuencias para las selecciones nacionales y equipos de Primera División en caso de consumarse la intervención gubernamental. “Si intervenimos a una federación, en este caso el fútbol, hay una sanción que conlleva a quedar a un lado de eventos internacionales, hablo de las selecciones nacionales, y se perdería todo reconocimiento de los eventos nacionales. Es decir, la selección no participaría en una eliminatoria al mundial, igual que las demás selecciones; mientras que el campeón de la Primera División dejaría de participar en los eventos de la CONCACAF”, reconoció Yamil.

De momento, Yamil Bukele informó que al INDES les han llegado denuncias de anomalías en las últimas tres elecciones de Comité Ejecutivo de la FESFUT, las cuales tendrían consecuencias en caso de confirmarse.

“Tenemos denuncias de irregularidades en la elección de las últimas tres juntas directivas (de la FESFUT), aunque que dos ya terminaron período, pero todavía hay una que sigue funcionando. Por ello, determinaríamos sí investigamos para saber si eso es así y si los abogados dicen que se reafirma que hay una elección que no debió darse, retiraríamos las credenciales y no reconoceríamos a la federación de fútbol”, detalló el presidente del INDES.

Es de recordar que Yamil Bukele se reunió el año pasado con Gianni Infantino, presidente de FIFA, quien visitó el país para inaugurar el hotel “Villa Selecta” en la FESFUT.

Tras la reunión, ambos dirigentes acordaron la creación de una comisión que dirima responsabilidades ante los constantes señalamientos contra la FESFUT.