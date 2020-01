Proponen eliminación de cobro por cuentas inactivas y reducir interés por adelanto salarial

Yanuario Gómez

Teniendo en cuenta la protección de los derechos de los usuarios de productos y servicios bancarios, diputados del FMLN que integran la comisión Financiera de la Asamblea Legislativa solicitaron reformas a la Ley de Bancos para eliminar los cobros por cuentas inactivas.

Margarita López, diputada del partido de izquierda, sostuvo que este tipo de cobro no posee validez jurídica alguna en el país, por lo que se debe prohibir a los diferentes actores del sistema financiero su aplicación. “Estamos pidiendo que no se esté cobrando al pueblo salvadoreño ningún monto por cuentas inactivas ya que estas no se utilizan, esta iniciativa nace debido a propuestas que teníamos en la plataforma legislativa del año pasado”, dijo López.

La parlamentaria, asimismo, expuso que las reformas a los artículos 6 y 66 de la Ley de Bancos incluye disposiciones para modificar la tasa de interés que los proveedores de productos y servicios financieros

cobran por adelantos salariales.

“Hay denuncias de la población de que se está cobrando intereses altos por este servicio, debido a que estos se hacen mensualmente; nosotros proponemos que se haga anual, en algunos casos el cobro mensual que hacen los bancos por el adelanto salarial es superior al que hacen por un crédito de cualquier tipo cuyo interés se determina anualmente”, indicó la legisladora.

Los legisladores del FMLN adelantaron que visitarán la Defensoría del Consumidor (DC) para solicitar datos actualizados sobre las denuncias hechas por estos dos temas, a fin de buscar la aprobación de dicha iniciativa.