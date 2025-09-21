Página de inicio » Nacionales » Pronóstico del clima para este domingo 

Pronóstico del clima para este domingo 

21 septiembre, 2025

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que durante el día, la nubosidad esté presente, con los chubascos y tormentas, mayoritariamente moderados y ocasionalmente fuertes, con ráfagas de viento también ocasionales, ocurriendo durante el día y temprano por la noche.
Desde temprano y durante el resto de la tarde, los chubascos y las tormentas se extenderán en la cadena montañosa y valles de la zona norte, intensificándose desde mediados hasta el final de la tarde.
Temprano por la noche, se prevé que continúen los chubascos y tormenta en la zona norte y sectores de la zona oriental.
Durante todo el día, el viento estará variando de 9 a 18 km/h. Durante las tormentas, pueden ocurrir vientos momentáneos de hasta 35 km/h. Las temperaturas mantendrán el ambiente ligeramente menos cálido de lo cotidiano durante el día, y fresco por la noche y en la madrugada.
La principal influencia será una onda tropical, con algunos apoyos adicionales de sistemas en capas altas y humedad del Pacífico, formando nubosidad asociada a chubascos y tormentas dispersas, entre moderadas y fuertes.

