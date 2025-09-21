Página de inicio » Nacionales » ANDA asegura que ha completado la reparación de la tubería dañada

ANDA asegura que ha completado la reparación de la tubería dañada

21 septiembre, 2025

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Administración  de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que este domingo han finalizado la reparación del 100% de la tubería de 48 pulgadas del Sistema Zona Norte, que dejó a una gran parte del AMSS sin agua potable.

«Ya entramos en la Fase 5, que consiste en las pruebas hidráulicas finales para garantizar que el sistema funcione correctamente y que la tubería no vuelva a fallar, como ocurrió en la reparación anterior», comentó el presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo.

La intervención completa se desarrolló en 5 fases Fase 1: Estabilización del terreno y adecuaciones eléctricas para el ingreso seguro de maquinaria. Fase 2: Retiro del tramo de tubería dañado. Fase 3: Desmontaje de la antigua estructura que sostenía la tubería. Fase 4: Construcción de una nueva estructura de soporte e instalación de la nueva tubería de 48 pulgadas. Fase 5: Pruebas hidráulicas finales y reinicio de operaciones del Sistema Zona Norte.

«Seguiremos informando cada avance. Nuestro compromiso es claro: restablecer el servicio lo más pronto posible, con seguridad y durabilidad para las familias salvadoreñas», concluyó el funcionario este domingo.

