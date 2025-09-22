Presidente de ANDA dice que recibió a la autónoma “en plena crisis” 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, sostuvo que recibió una institución «en plena crisis» en el suministro de agua potable. La gran parte del Área Metropolitana de San Salvador se encuentra sin agua potable desde hace seis días por trabajos en una tubería.

El miércoles de la semana pasada, el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Dagoberto Arévalo para dirigir la institución encargada de administrar y suministrar el agua potable a los salvadoreños.

El nombramiento del nuevo funcionario de ANDA se dio el 17 de septiembre, un día después que una tubería de 48 pulgadas fue reparada entre la Estación Central y San Ramón, la cual volvió a colapsar a cuatro horas de haber sido intervenida. El nuevo presidente de ANDA, confirmó que la tubería fue reparada; sin embargo, 4 horas después colapsó, incluyendo la estructura que la sostiene, prolongando la crisis de desabastecimiento que afecta desde hace varios días a miles de familias, centros escolares, hospitales y comercios.

“Desde el miércoles, cuando el señor presidente Nayib Bukele me encomendó la responsabilidad de dirigir ANDA, recibimos una institución en plena crisis por la situación en el suministro de agua. Desde ese momento hemos trabajado sin descanso, 24/7, para enfrentar esta emergencia”, dijo el funcionario el sábado. Sin embargo, las declaraciones dejan mal parado al Gobierno actual, pues la administración Bukele lleva 6 años al mando y, de hecho, ha cambiado de titular al menos 4 veces.

El presidente de la autónoma sostuvo que “han sido horas cruciales e intensas, porque sabemos lo indispensable que es para cada familia salvadoreña afectada contar con agua en sus hogares”.

Centenares de familias tuvieron que comprar el agua o hacer fila en las pipas para abastecerse. Esto luego que ANDA trabajó en la reparación de una tubería que suministra al 30% de la población del Área Metropolitana de San Salvador.

Arévalo, junto a las autoridades de Gobierno, lideró “el plan de contingencia” y llegaron a “abastecer” a diferentes colonias afectadas del gran San Salvador.

Hasta el cierre de esta nota el servicio ya se había restablecido de forma paulatina. Este lunes se prevé que las colonias afectadas tengan el agua completamente en sus chorros.

