Lanzan la campaña “Yo Respeto al Ciclista en la Vía”

Este domingo se lanzó la campaña “Yo Respeto al Ciclista en la Vía”, impulsado por el Movimiento Nacional de Ciclistas, el cual lo conforman diversas organizaciones. Esta campaña busca sensibilizar a los conductores a fin de respetar a las personas que hacen ciclismo y usan éste como medio de transporte.

La campaña se lanza en el marco del Día del Ciclista Salvadoreño, el cual se conmemora cada 19 de septiembre y es impulsada por diversas organizaciones: como el Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), Cicla 28, BC Bike Club, Los de Soya, entre otros movimientos relacionados a este ámbito.

Jesús López, coordinador del programa «Sin bicicleta no hay planeta», del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), informó sobre la campaña este domingo. “Queremos lanzar una campaña que se llama “Yo Respeto al Ciclista en la Vía”, estamos preocupados por el alza de tantos ciclistas que han fallecido este año”. comentó.

Según López las cifras de este año revelan que han sobrepasado la cantidad de ciclistas fallecidos en 2024. “El año 2024 fueron 25 los ciclistas que fallecieron. Y este año, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ya llevamos 27 y todavía no ha terminado septiembre”.

“Un trimestre antes ya sobrepasamos la cantidad. Entonces estamos preocupados por esa situación. Creemos que tanto los ciclistas tenemos deberes como derechos y por eso es importante que tomemos conciencia, pero principalmente las personas que están detrás de un volante, de un vehículo, de un microbús, de un bus, que respeten al ciclista que va en la vía”, comentó López.

Una buena parte de los conductores y, sobre todo los del transporte público, no respetan a los ciclistas; y eso provoca accidentes de tránsito que termina con lesionados o incluso fallecidos.

“La norma internacional dice que hay que guardar 1.5 metros de distancia y para nosotros eso es sumamente importante. Hay cantidades de ciclistas que circulan y se transportan en bicicleta en el interior del país”, detalló López en la conferencia de prensa.

Los que se movilizan en bicicletas no es solo por ocio o diversión, sino que lo utilizan como un medio de transporte. Hay personas que se movilizan a sus trabajos en bicicleta y personas que la utilizan para trabajar directamente en ellas, como panaderos, vendedores de café, sodas o sorbetes.

“Estas personas se andan ganando la vida. Aquí en San Salvador también tenemos compañeros y compañeras que se ganan la vida utilizando la bicicleta como una herramienta”, agregó López.

“Cuando vean a un ciclista no solamente piensen que se anda divirtiendo en la bicicleta, anda trabajando, utiliza la bicicleta como medio de transporte. Entonces, por eso, como movimiento, estamos lanzando ´Yo Respeto al Ciclista en la Vía´”.

Entre los ciclistas fallecidos hay mujeres, jóvenes, hombres que dejan una familia sola, pierde una familia. Por ello, reiteró el llamado a la tolerancia.

Para lanzar esta campaña, se organizó una pedaleada que salió desde CESTA, en San Marcos, hasta Fuentes Beethoven en la colonia Escalón. Uno de esos participantes, fue Milton Henríquez, quien desde el 2011 hace ciclismo y lo utiliza como medio de transporte, quien resaltó la importancia de que los conductores respeten a los ciclistas y que también, los ciclistas respeten el reglamento.

“Lo básico es tener un casco, luz delantera y frontal y reflectivos cuando se anda de noche especialmente y acatar las órdenes de tránsito porque las reglas son las mismas para el conductor de autos como también los ciclistas”, informó Milton Henríquez.

Ludwig Hernández, miembro de un colectivo, sostuvo que el ciclismo no solo ayuda a la descontaminación del medio ambiente, sino también ayuda a mantener una vida saludable y libera estrés del qué hacer diario.

“Es triste saber de que en la parte rural o la parte interior del país que conocemos es donde se dan el mayor tipo de accidentes, a veces puede ser por desconocimiento porque no se ha dado una apertura al conocimiento de la ley”, comentó Hernández,

El ciclista sostuvo que “es responsabilidad de todos el respetarnos y cuidarnos y que se nos dé un metro y medio de distancia. Nosotros andamos por el lado derecho porque así lo establece la ley, respetar la vía y las señales de tránsito”.

El colectivo espera que, con esta campaña, se pueda hacer conciencia y que haya mayor respeto a los ciclistas.

