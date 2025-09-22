Mil accidentes y mil lesionados más se reportan este año que el 2024

Redacción Nacionales

En las últimas horas las autoridades han registrado accidentes de tránsito que han dejado lesionados, fallecidos y detenidos. Los siniestros viales han aumentado en mil casos respecto al año anterior; igualmente los lesionados han aumentado en mil, según cifras de ONASEVI.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un motociclista falleció al impactar contra una rastra sobre el km 77 de la carretera que conduce de Acajutla hacia Sonsonate Oeste. Con el pasar de las horas y tras procesar la escena, la cuenta de la institución informó la detención de Stanley Bladimir Núñez Pinto, por el presunto delito de homicidio culposo debido “al accidente ocurrido en la carretera hacia Sonsonate”, y es que según la PNC, “el motorista de la rastra no respetó la prioridad de paso del motociclista, colisionando y ocasionándole la muerte”.

La institución policial también reportó otro accidente de tránsito sobre el km 164 de la carretera Ruta de Paz, cantón El Triunfo, en San Francisco Gotera, Morazán, donde el conductor de un vehículo perdió el control por manejar a excesiva velocidad y chocó contra un chalet. En el percance una mujer y un joven de 17 años que se encontraban en el chalet, resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a un hospital.

Las autoridades también detuvieron a dos conductores peligrosos en diferentes puntos del occidente del país. El primero fue identificado como David Alberto Ortiz Sánchez, de 39 años, quien fue detenido en la Urbanización Nuevo Lourdes, de Colón, La Libertad Oeste, a este se le detectó 270° de alcohol. Además, chocó contra un vehículo que estaba estacionado.

El segundo fue una mujer identificada como Idalma de Jesús González Sandoval, de 45 años, quien provocó un accidente sobre la 19 calle oriente de Santa Ana Centro. Al realizar el alcotest resultó con 159° de alcohol. Ambas personas serán remitidas por conducción peligrosa.

También, se reportaron dos personas lesionadas en un accidente ocurrido sobre la carretera antigua a Santa Ana. Una de las víctimas fue trasladada por Comandos de Salvamento, mientras que la otra fue atendida en el lugar por Cruz Verde El Congo, que se encontraba en ruta.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) hasta el 20 de septiembre se han reportado 15,440 accidentes de tránsito, más de mil accidentes más que los reportados en 2024 (14,217). De estos accidentes de tránsito, 9,302 han resultado lesionados, igualmente, mil lesionados más que los reportados en 2024 (8,316). Respecto a los fallecidos se han registrado 850 muertes por siniestros viales, 74 menos que los reportados el año pasado (924).

