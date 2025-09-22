“Estamos en un diálogo interno para definir en cuáles de esas elecciones vamos a participar”: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que su partido está en un diálogo interno de cara a las elecciones de 2027. La legisladora confirmó que participarán en los comicios, sin embargo, no ahondó en qué cargos.

La legisladora sostuvo que no solo están en un diálogo interno, sino, también, con diferentes sectores e la población.

“Nosotros estamos definidos y decididos que vamos a participar en las elecciones que vienen en 2027, y estamos en un diálogo interno y en un diálogo con diferentes actores en la población para definir de forma estratégica en cuáles de esas elecciones vamos a participar”, dijo la diputada.

Es de contextualizar que en 2027 correspondía las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales; sin embargo, con un decreto transitorio que aprobó la Asamblea Legislativa, junto con las reformas ilegales y arbitrarias a la Constitución de la República, las elecciones previstas de 2029 (las presidenciales) se harán en 2027, “para armonizar los tiempos electorales” y extender a 6 años el periodo presidencial.

Muchos comentarios de la opinión pública ha mostrado su simpatía con Claudia Ortiz, quien es diputada por San Salvador desde 2021, y han pedido incluso que se postule como candidata presidencial y hacer frente al Gobierno de turno.

“Se ven muchos comentarios de apoyo pidiendo que su servidora tenga ese rol, tenga esa candidatura. Al final vamos a tomar una decisión que sea lo mejor para el pueblo salvadoreño y con base en una estrategia bien pensada”, dijo la legisladora en declaraciones a la prensa. La legisladora aun no decide si seguir su carrera política como legisladora o buscar otra alternativa.

Sobre las candidaturas que podrían buscar, la legisladora respondió que “todavía estamos en definición de eso”.

Claudia Ortiz es conocida por ser una de las figuras de oposición más destacadas en la Asamblea Legislativa, fue reelegida en las elecciones de 2024. Su rol ha sido el de una voz crítica frente al gobierno y sus políticas; ha trabajado en la defensa de temas como la economía, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. Su partido fue uno de los más votados en el departamento de San Salvador en las elecciones de 2024.

Las declaraciones las brindó previo a desarrollar un foro denominado “Quehacer legislativo: ¿incidencia o solo representatividad?”, organizado por la Cátedra de Realidad Nacional e Internacional de la Universidad de El Salvador. El evento contó solo con la participación de la diputada Claudia Ortiz, a pesar que se invitó a representantes de ARENA, Nuevas Ideas, PDC y PCN.

