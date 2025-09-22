El Gran San Salvador vuelve a tener agua luego de 5 días sin servicio

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Millares hogares de gran parte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) volvió a tener agua al final del domingo; sin embargo, las familias siguieron abasteciéndose de agua potable con camiones cisternas, porque el suministro de la ANDA es paulatino. Se prevé que en el transcurso de este lunes el servicio se restablezca con normalidad, informó el presidente de la Autónoma, Dagoberto Arévalo.

La tubería del Sistema Zona Norte fue intervenida desde el pasado 16 de septiembre, para ese entonces, el presidente de la autónoma, Jorge Castaneda, consideró que los trabajos llevarían un periodo de 8 horas; sin embargo, fueron 5 días y él ya no está al frente de la institución.

La tubería es la responsable de abastecer a numerosas familias del AMSS y La Libertad, quienes tuvieron que sobrevivir comprando el vital líquido, pues el plan de contingencia, impulsado por el Gobierno se limitó a regalar botellas y fardos de agua en algunas comunidades para que cocinaran, se bañaran y tomaran.

Camiones cisternas también abastecieron a la población para llenar garrafas, cantaros y barriles con agua; sin embargo, en las mismas redes sociales la población denunció la falta de camiones en varias colonias y eso imposibilitó realizar los quehaceres del hogar como lavar platos, ropa o ducharse.

En centenares de hogares, el agua lluvia les alivió en algunos casos, incluso “la utilizamos para bañarnos”, dijo un ciudadano tecleño a Diario Co Latino.

Las instituciones del Gobierno desplegaron camiones cisterna para “asegurar que las comunidades no se queden sin agua”, aseguró la cuenta de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Entre los puntos atendidos destacaron la urbanización Metrópolis Sur 1 en San Salvador, la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, Jardines del Rey, en Santa Tecla, y la colonia Zacamil en Mejicanos.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado ingresó al país una flota de camiones cisterna desde la Ciudad de Guatemala y Asunción Mita que se suman a las labores para distribuir agua en las zonas afectadas mientras se realizan los trabajos de reparación de la tubería, pero tampoco dieron abasto.

El presidente de la ANDA, Dagoberto Arévalo, informó este domingo, en conferencia de prensa, que habían finalizado la reparación en un 100%, y que a partir de este domingo, los hogares que se abastecen con ese sistema ya tendrían agua.

Arévalo remarcó que ya se realizaron las pruebas hidráulicas en la tubería del Sistema Zona Norte. «Gracias a Dios todo ha salido bien, no tenemos problemas. Hemos comenzado desde las 4:00 de la mañana (del domingo) a enviar agua hacia estos tanques, que son los de San Ramón», dijo.

“El tanque de San Ramón se encuentra lleno y se ha empezado a bombear agua hacia el que está ubicado en la Escalón”, señaló en conferencia de prensa. El funcionario enfatizó que el plan de contingencia continuará mientras se restablece el servicio.

