El Águila sufre

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La décima segunda fecha del fútbol de Primera División en El Salvador, jugado este fin de semana, dejó al Club Deportivo Águila con una segunda derrota al hilo, con lo que incrementa en su agonía por avanzar en la tabla de posiciones.

El viernes por la noche, El Águila perdió 2 a 1 contra el campeón Alianza, que ha entrado en una fase de crecimiento, luego de cinco partidos al hilo ganados. Este partido jugado en el coloso del Cuscatlán correspondía a la octava fecha del Apertura 2025.

En el primer partido de la segunda fase del Apertura, en la fecha doce, Águila cayó 2 goles a 1, contra el Platense, en partido jugado este domingo, en horas de la tarde. Águila se queda en la séptima posición de la tabla, mientras que Platense sube a la casilla 6.

En otros resultados de los partidos dominicales Cacahuatique y Zacatecoluca empataron a 0 goles.

Al cierre de la jornada Alianza vence Inter FA 1 a 0, y Luis Ángel Firpo con Municipal Limeño empataron 1 a 1.

Mientras que el partido entre Hércules y Fuerte San Francisco fue postergado.

Mientras que, en el partido del sábado, el Club Deportivo FAS levantó cabeza y se quedó con los tres puntos al vencer a Isidro Metapán 3 goles a 2.

Tabla de posiciones

1. Luis Ángel Firpo 27 puntos

2. Alianza 27

3. CD FAS 24

4. CD Cacahuatique 19

5. Isidro Metapán 18

6. Platense 16

7. Águila 14

8. Municipal Limeño 14

9. Fuerte San Fco. 10

10. INTER FA 8

11. Zacatecoluca FC 8

12. Hércule 8

Tabla de Goleo

1. Juan Argueta,

CD Cacahuatique 8 goles

2. Yan Maciel,

CD FAS 6 goles

3. Edga Medrano,

CD FAS 5 goles

3. Jomal Williams,

Isidro Metapán 5 goles

4. Styven Vásquez,

Luis Ángel Firpo 5 goles

5. Emerson Rivas,

Platense 5 goles

