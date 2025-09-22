Intensas lluvias de este domingo provocaron un caos en San Salvador

Compartir

Las intensas lluvias de este domingo provocaron un caos en el país, sobre todo, en el Área Metropolitana de San Salvador: inundaciones, cierres de calles, ríos desbordados y personas auto evacuadas fueron el resultado de las condiciones climáticas, además de prolongados cortes de energía en algunas zonas de la capital.

Las zonas más afectadas fueron en San Salvador y Santa Tecla: por ejemplo, en la Zona Rosa, San Salvador, Equipos de Desechos Sólidos de la comuna capitalina y de Protección Civil de El Salvador realizaron labores de limpieza en el perímetro para desobstruir los tragantes y alcantarillas, y drenar el agua acumulada; el agua llegaba por encima de las rodillas.

Equipos de la comuna capitalina también trabajaron para que el flujo del agua se mantuviera libre de basura y esta no sea arrastrada a los tragantes en el sector del Plaza Divino Salvador del Mundo; esa zona también inundó, pero no representó peligro para los peatones o automovilistas.

Donde las lluvias causaron estragos fue en la calle que conduce hacia El Boquerón, en el sentido hacia Santa Tecla. Esta permaneció cerrada luego que las fuertes lluvias pues arrastraron piedras y formaron lodo en la zona. Equipos de la alcaldía de La Libertad Sur realizaron trabajos para habilitar el paso.

Las lluvias de este domingo también dejaron la formación de una cárcava sobre el bulevar Los Próceres, en San Salvador Centro. Equipos de Protección Civil llegaron a la zona para repararla y evitar accidentes de tránsito.

La calle del sector del puente Agua Caliente, en Soyapango, permaneció cerrada debido a la crecida del río. Todo los vehículos fueron retornados hacia el sector del bulevar del ejército o para La Garita. Esto provocó un fuerte caos vehicular en la zona.

También se reportaron afectaciones en el sector de La Sabana en Ciudad Merliot debido a las lluvias, fuertes correntadas fueron registradas por los mismos ciudadanos. La corriente de lluvia fue tanta que hasta se movieron vehículos estacionados. Un hombre arriesgó su vida para salvar su vehículo; según el video publicado en redes sociales, el ciudadano pudo salir con el vehículo siguiendo la corriente.

Ciudadanos reportaron una crecida de corriente en la quebrada ubicada cerca del Parque Saburo Hirao, en Colonia Nicaragua, San Salvador, tras las lluvias. Equipo de Protección Civil monitoreó este y otro río en la Comunidad Dario Gonzalez.

Las lluvias también provocaron el desbordamiento de un río en la Comunidad El Cacao 1, entre San Salvador y Soyapango. Se reportó que familias se autoevacuaron para evitar tragedias.

Protección Civil realizó un cierre preventivo en la Colonia Médica debido a las inundaciones registradas en la zona, con el objetivo de reducir riesgos a peatones y prevenir daños a los automovilistas.

Pero, no todo fue negativo. Ante la falta del vital líquido, por la crisis en la ANDA, muchas familias se abastecieron con agua lluvia.

