Mientras GOES pide $150 en préstamo para controlar inundaciones en AMSS, destruye El Espino para el CIFCO

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Mientras la Asamblea Legislativa se apresta a aprobar este día en la sesión plenaria, un préstamo por $150 millones para controlar las inundaciones, paralelamente, destruye la Finca el Espino para construir el nuevo CIFCO.

Este martes 24 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobará un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones para mitigar el impacto de los desastres naturales sobre la población y la infraestructura en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Con los fondos se financiará el proyecto “Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador”, con el cual se busca mejorar el acceso a los servicios de drenaje urbano y aumentar la efectividad de los sistemas de alerta temprana de la zona, según menciona el decreto y según explicó la subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes en la Comisión de Hacienda.

Reyes destacó las limitaciones y obsolescencia de los sistemas de drenaje urbano, compuestos en gran medida por bóvedas y colectores antiguos. Además, “el acelerado proceso de urbanización” que reduce áreas permeables, la carencia de infraestructura de laminación para la retención y posterior descarga de aguas lluvias, así como la inadecuada disposición de desechos sólidos.

“El objetivo del proyecto es contribuir a disminuir la vulnerabilidad de los habitantes del AMSS ante inundaciones, cerrando brechas de infraestructura, fortaleciendo las capacidades de gestión y participación comunitaria, y mejorando la capacidad de respuesta del país ante eventos climáticos”.

La representante del Ministerio de Hacienda explicó que este proyecto será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y que, además, constaría de cuatro componentes: El primero de ellos es el desarrollo de infraestructura de drenaje urbano, el segundo componente es el fortalecimiento institucional del MOP para la gestión de los servicios de drenaje urbano. El tercero es el fortalecimiento del sistema de alerta temprana. El cuarto y último competente es la administración, evaluación y auditorías, que comprende consultorías que apoyarán la implementación del proyecto.

Este programa se ejecutará paralelamente con la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la Finca El Espino, el pulmón de San Salvador, donde ya muchos ambientalistas indican la grave afectación a los ecosistemas; además, señalan que el problema de las inundaciones en el AMSS sería más evidente.

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, sostuvo que con la construcción del CIFCO en la Finca El Espino, “nos están destruyendo”, ya que se tendrá “más vulnerabilidad cuando vengan los efectos extremos del clima”.

Además, plantea que, con la deforestación de árboles, toda el agua de lluvias que esta parte de la Finca El Espino absorbe, irá cuesta abajo y, por ende, los ríos se llenarán más de agua y desembocará en desbordamientos.

“Por eso, destruir El Espino es un daño a toda la población salvadoreña, incluyendo al gobierno”, sintetiza Navarro. Ya que “cuando viene una inundación fuerte, el gobierno está sumamente preocupado y con razón, por supuesto. No queremos que eso pase o que eso se incremente más bien”.

Dos ciudadanos llegaron hace unas semanas a la Asamblea Legislativa para pedir audiencia y expresarles su preocupación sobre la destrucción de la Finca El Espino. Sin embargo, no fueron atendidos por el oficialismo, a pesar que el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) concede a cualquier ciudadano dirigirse en el pleno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...