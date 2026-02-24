Página de inicio » Nacionales » Asamblea aprueba prórroga 48 del régimen de excepción

Asamblea aprueba prórroga 48 del régimen de excepción

Redacción Nacionales 24 febrero, 2026

La Asamblea Legislativa aprobó, vía dispensa de trámite, la prórroga 48 del régimen de excepción; medida vigente desde marzo de 2022.

La nueva prórroga del régimen de excepción estará vigente desde el 2 al 31 de marzo de 2026, por ende, el 27 de marzo, El Salvador cumplirá exactamente 4 años de haberlo impuesto luego de un repunte de homicidios.

Las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 inc. 2º, 13 inc. 2° y 24 de la Constitución de la República; y que se refieren, en su orden, al Derecho de Defensa, al plazo de la detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones, quedan suspendidas.

El Gobierno indicó la necesidad del régimen ya que se han detectado miembros remanentes de estas estructuras terroristas, quienes intentan aparentar su desvinculación a las mismas; sin embargo, “el trabajo calificado de seguridad pública, realizado en el territorio y en el ámbito digital, por medio del uso de nuevas tecnologías implementadas por la Policía Nacional Civil en acompañamiento de la Fuerza Armada, han permitido la detección e intervención oportuna de las acciones de ocultamiento y de evasión”.

A la fecha, se contabiliza la captura de más de 91,300 “personas vinculadas a estructuras criminales durante la vigencia de dicho régimen”, incluyendo “sus principales líderes y una diversidad de sus miembros”, señaló el decreto. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado bastas violaciones a DDHH de personas que nada tienen que ver con pandillas.

