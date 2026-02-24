Asamblea aprueba prórroga 48 del régimen de excepción

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó, vía dispensa de trámite, la prórroga 48 del régimen de excepción; medida vigente desde marzo de 2022.

La nueva prórroga del régimen de excepción estará vigente desde el 2 al 31 de marzo de 2026, por ende, el 27 de marzo, El Salvador cumplirá exactamente 4 años de haberlo impuesto luego de un repunte de homicidios.

Las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 inc. 2º, 13 inc. 2° y 24 de la Constitución de la República; y que se refieren, en su orden, al Derecho de Defensa, al plazo de la detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones, quedan suspendidas.

El Gobierno indicó la necesidad del régimen ya que se han detectado miembros remanentes de estas estructuras terroristas, quienes intentan aparentar su desvinculación a las mismas; sin embargo, “el trabajo calificado de seguridad pública, realizado en el territorio y en el ámbito digital, por medio del uso de nuevas tecnologías implementadas por la Policía Nacional Civil en acompañamiento de la Fuerza Armada, han permitido la detección e intervención oportuna de las acciones de ocultamiento y de evasión”.

A la fecha, se contabiliza la captura de más de 91,300 “personas vinculadas a estructuras criminales durante la vigencia de dicho régimen”, incluyendo “sus principales líderes y una diversidad de sus miembros”, señaló el decreto. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado bastas violaciones a DDHH de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...