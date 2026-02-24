SALUD Y ECONOMÍA, DOS CRISIS EN AUMENTO EN EL SALVADOR

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Para el secretario general del FMLN, Manuel Flores, las familias salvadoreñas continúan enfrentando serios problemas en materia de salud y economía.

Mientras cientos de personas usuarias del sistema de salud pública denuncian nuevamente escasez de medicamentos y falta de personal médico en la red de hospitales, el gobierno en turno a través de la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo de hasta 75 millones para la ejecución de la segunda fase del programa Doctor SV, que no es más que una aplicación médica que opera con inteligencia artificial.

Flores advirtió que mientras el gobierno destina millones de recursos en este tipo de “atención en salud”, están aumentando las denuncias de la población que no logran recibir sus tratamientos de diálisis por falta de medicamento y personal especializado que los atiendan. “Ahora están pensando en colocar kioscos en puntos estratégicos” pero las unidades de salud y los hospitales que es donde la población acude para ser atendidos “están vacíos” explicó.

En el mismo sentido,el secretario indicó que la crisis en salud está llevando a considerar a las personas como clientes y no como pacientes,y que es necesario frenar los intentos de privatización de la salud y exigir respeto y dignidad para la población.

Ante los medios de la prensa, el líder del partido de izquierda tambien se refirió a la crisis económica que viven las familias salvadoreñas. El alto costo de la vida, la pobreza, la deuda pública, el desempleo, son solo algunos de los factores que siguen dañando la economía. El secretario hizo ver a los miembros de la prensa, que si bien las ultimas encuestas dan “popularidad” a ciertas figuras, estas nos “borran la preocupación, ni los problemas diarios que viven las personas en sus hogares”.

Flores reiteró el compromiso del FMLN por dar respuesta y salida a las crisis que tanto daño están causando en la población.

