¿BUKELE ES DE IZQUIERDAS O DE DERECHAS?

Por David Alfaro

24/02/2026

Durante años, Nayib Bukele se presentó como un político de izquierda. Se autodefinió socialista, habló con admiración del Che Guevara y construyó su imagen como alguien que venía a romper con la derecha tradicional y con la vieja élite económica del país. Ese fue el punto de partida de su narrativa.

Con el tiempo, sin embargo, su discurso se volvió más ambiguo. Ya no se asume abiertamente como hombre de izquierda, pero tampoco se declara de derecha. Lo que sí hace, con claridad, es atacar constantemente a la izquierda y a todo lo que huela a progresismo, tanto local como internacional. Esa combinación de negar etiquetas pero golpear siempre hacia un lado, genera confusión sobre su verdadera ubicación ideológica.

Si dejamos de lado el discurso y miramos sus decisiones económicas y sociales, el panorama se vuelve más claro: desde su llegada, ha desmantelado múltiples instituciones gubernamentales de carácter social, recortado pensiones para ancianos y veteranos de guerra, despedido a miles de empleados públicos y reducido drásticamente los presupuestos de Salud y Educación. Al mismo tiempo, ha reforzado el gasto en seguridad y militarización. En resumen, ha mantenido la estructura neoliberal, pero eliminando los programas de asistencia social impulsados por los gobiernos del FMLN, que buscaban mitigar los efectos negativos del modelo económico.

Eso coloca su gestión más cerca de una derecha extrema, con fuerte énfasis en control y disciplina, que de una izquierda orientada a la expansión del gasto social y redistribución estructural.

También es cierto que hoy las categorías izquierda y derecha ya no funcionan como antes. Muchos gobiernos combinan políticas de mercado con programas sociales focalizados. Otros utilizan un discurso popular mientras aplican medidas económicas ortodoxas. La política contemporánea es híbrida y «ambidiestra».

En el caso de Bukele, el elemento central es el poder: concentración de decisiones, debilitamiento de contrapesos institucionales y una narrativa que se adapta según convenga. Ideológicamente, su práctica de gobierno se alinea con la derecha dictatorial y no con la izquierda que alguna vez dijo representar.

Al final, la pregunta no es qué etiqueta usa, sino qué modelo consolida. Y ahí, las acciones pesan más que las palabras.

¿Ustedes cómo lo ven?

