Resultado de las encuestas a favor del Gobierno es porque “Bukele sabe vender ilusiones”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Marisela Ramírez, cuestionó las recientes encuestas que reflejan altos niveles de aprobación hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele y aseguró que se debe a que el gobierno “sabe vender ilusiones”, pues considera que existe una desconexión entre la percepción de prosperidad y las condiciones materiales que enfrenta gran parte de la población salvadoreña.

Durante una entrevista en el programa “Encuentro con Julio Villagrán”, Ramírez afirmó que la imagen de modernización promovida por el Ejecutivo no corresponde necesariamente con la realidad económica de miles de familias. Según explicó, muchos ciudadanos perciben avances debido a las transformaciones urbanísticas y de infraestructura en el centro de San Salvador, pero eso no implica una mejora en la calidad de vida de los salvadoreños.

La dirigente social señaló que uno de los principales ejemplos de esta situación es la remodelación del Centro Histórico capitalino, donde —según afirmó— se han realizado desalojos de vendedores informales sin procesos adecuados de reubicación y se ha construido infraestructura con miles de luces LED. A su juicio, el centro histórico “el centro comercial de los Bukele”.

Ramírez sostuvo que, pese a la percepción positiva reflejada en algunas mediciones de opinión pública, los indicadores económicos muestran un deterioro social importante. Citó datos según los cuales 138 mil personas habrían ingresado a condiciones de pobreza extrema durante la administración actual. “La gente puede ver luces y edificios, pero eso no significa que tenga para comer”, expresó.

Percepción pública y narrativa gubernamental

En la entrevista, la representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular explicó que una parte importante de la población considera que el país “va por buen rumbo”, pero es por la reducción de la violencia y los cambios visibles en espacios públicos y tiene esperanza que haga lo mismo en lo económico. Señaló que el Gobierno ha construido una “venta de ilusión” mediante una fuerte estrategia comunicacional.

Ramírez aseguró que existe una manipulación de la percepción ciudadana debido al control del discurso público y a la difusión constante de mensajes oficiales sobre prosperidad y desarrollo. A su criterio, muchas personas aún mantienen la expectativa de que, después de los resultados obtenidos en seguridad, el Ejecutivo también resolverá los problemas económicos del país.

Oposición sin liderazgo visible

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el escenario político de cara a futuras elecciones. Ramírez consideró que actualmente no existe una figura opositora capaz de competir electoralmente con Bukele, ni una estructura partidaria que represente una alternativa sólida ante la ciudadanía.

La activista afirmó que las encuestas muestran una amplia ventaja del partido oficialista Nuevas Ideas sobre el resto de institutos políticos. Según expresó, partidos tradicionales como ARENA y FMLN mantienen niveles mínimos de respaldo popular, mientras que la figura del presidente continúa siendo el principal motor del apoyo electoral.

No obstante, Ramírez indicó que el cambio político no necesariamente dependerá únicamente de la vía electoral. Aseguró que las organizaciones sociales continúan apostando por la movilización y la construcción de conciencia ciudadana como mecanismos para enfrentar lo que consideran retrocesos democráticos en el país.

El BRP, dijo, está todos los días haciendo trabajo territorial.

Críticas por concentración de poder

Durante la conversación, la dirigente también expresó preocupación por las recientes reformas constitucionales y por la concentración de poder en manos del oficialismo. Según señaló, el control de las instituciones del Estado y las reformas impulsadas desde la Asamblea Legislativa han reducido los espacios de oposición política.

La representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular insistió en que las fuerzas sociales deben fortalecer procesos de organización comunitaria y formación política para generar alternativas a futuro. “La conciencia no surge sola, depende de las organizaciones y de la capacidad de construir fuerza popular”, afirmó.

Ramírez también se refirió al impacto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, sobre la participación y movilización social. Consideró que el temor a la persecución política y las capturas ha debilitado la presencia de sectores organizados en las calles.

Pese a ello, defendió que el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular ha logrado mantenerse activo durante los últimos cinco o seis años y aseguró que continúa articulando esfuerzos con diferentes sectores sociales. Asimismo, señaló que el panorama electoral “ya parece definido”, aunque insistió en que los procesos políticos pueden cambiar dependiendo de la capacidad organizativa de la ciudadanía.

Finalmente, Ramírez sostuvo que el país enfrenta un fuerte “bombardeo mediático” favorable al oficialismo y pidió a la población revisar críticamente los datos económicos y sociales para contrastarlos con la narrativa gubernamental.

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