Agrupación Ciudadana se disuelve  y renace como “Movimienta Regional por el Derecho al Aborto…»

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto informó sobre su disolución legal en El Salvador luego de 20 años de lucha y en medio de un contexto adverso. Sin embargo, renace como un movimiento regional.

A través de un comunicado de prensa, la Agrupación informó que ha luchado por más de 20 años por la libertad de mujeres criminalizadas injustamente por la penalización absoluta del aborto en El Salvador. “En este tiempo hemos logrado la libertad de 80 mujeres, hemos transformado imaginarios colectivos y promovido incansablemente la necesidad de un cambio de ley que permita a las mujeres decidir sobre sus cuerpos”, comentó.

La lucha por más de dos décadas “permitió visibilizar una realidad no reconocida e ignorada”, comentó la Agrupación, en referencia a que la penalización absoluta del aborto impactaba principalmente a mujeres en situación de pobreza, tal como lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar en dos ocasiones al Estado salvadoreño; una de ellas en diciembre de 2023 en el caso sobre Beatriz, una joven con enfermedades crónicas a quien se le negó en 2013 la interrupción oportuna de su embarazo, pese a sus antecedentes obstétricos graves y un feto con anencefalia, una condición incompatible con la vida extrauterina.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto obtuvo la personería jurídica con el objetivo de que el Estado reconociera que la lucha por la despenalización del aborto “es legítima, justa y no debe ser criminalizada”. Sin embargo, informó la asociación, en 2023 ya como asociación legalmente constituida, presentaron una solicitud de disolución ante el Ministerio de Gobernación, “al identificar un contexto adverso para nuestra organización, defensora del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y del acceso a la justicia”.

A ello sumado a que en 2025 el gobierno de Nayib Bukele y su Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, normativa que “limita el trabajo de las asociaciones legalmente constituidas al coartar la libertad de expresión y criminalizar a las organizaciones sociales que defienden derechos humanos”.

En este contexto, y desde la estructura de una ONG, su trabajo “ya no era compatible”, por lo que decidieron disolverse y no inscribirnos en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).

Sobre el contexto nacional, la Agrupación señaló que en estos años que Bukele ha figurado como gobernante y concentrado el poder, se agudizó la persecución a periodistas y personas que defienden derechos humanos. “Estas situaciones nos hicieron conscientes de que los retrocesos democráticos se profundizarían y que, sin democracia, nuestras luchas estarían en mayor riesgo”.

Tras esas reflexiones colectivas sobre cómo sostener la causa del derecho al aborto, “llegamos a una conclusión contundente: no podemos ni queremos renunciar a esta lucha, y menos en este contexto. Para nosotrxs, esto implica hacerlo fuera de la estructura de una ONG y sostenerlo desde el activismo, la empatía y la solidaridad que hemos sembrado”.

Es decir, ya no serán una organización no gubernamental legalmente constituida, regida por el Ministerio de Gobernación, sino como un colectivo social. “Nos quedamos como un movimiento amplio y de activismo que seguirá sumando a todas las personas que creen y defienden el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, más allá de las fronteras que nos han impuesto”.

El colectivo informó que lleva más de 20 años de evidenciar “los impactos graves de la penalización absoluta del aborto en El Salvador”, ese trabajo les “ha permitido un reconocimiento nacional e internacional y mucha solidaridad que nos sigue acuerpando y que hoy, más que nunca, es indispensable para continuar en esta lucha”.

“Lo que inició como una resistencia frente a la penalización absoluta del aborto hoy lo convertimos en la defensa firme del aborto como derecho humano, porque reconoce la decisión y la libertad de las mujeres”, comentó.

En ese sentido, pasan de nombrarse «Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto» a “La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas”.

La Agrupación, en su posible, último comunicado, agradeció a las organizaciones e instituciones que colaboraron y respaldaron en esta etapa que cierran. “No nos vamos de El Salvador; seguimos construyendo movimiento, conectando causas locales, regionales y globales”, concluyó.

