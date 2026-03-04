Oposición cuestiona falta de legislación para proteger derechos de las mujeres

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas aprobó un pronunciamiento público para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; sin embargo, este fue cuestionado por la oposición ya que en los últimos años no ha habido legislación para proteger sus derechos.

El proyecto de decreto presentado por Nuevas Ideas, y aprobado con dispensa de trámite, señala que emitir el pronunciamiento es con el propósito de “promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, reconocer la contribución de las mujeres al fortalecimiento de la paz y reafirmar la necesidad de eliminar toda forma de discriminación en su contra”.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, tiene su origen en las luchas históricas de las mujeres por la igualdad, la justicia y el pleno reconocimiento de sus derechos, gestadas a inicios del siglo XX en el marco de los movimientos obreros y sociales.

Posteriormente, en 1975, la Naciones Unidas comenzó a conmemorar oficialmente esta fecha en el contexto del Año Internacional de la Mujer, consolidándose desde entonces como un día de reconocimiento mundial al aporte invaluable de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

En 2004, se declaró el 8 de marzo de cada año como “Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres”, con el objeto de promover y garantizar la igualdad de derechos, generando igualdad de condiciones de desarrollo social, económico, político y cultural.

El oficialismo señaló que este año la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se desarrolla bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, el cual constituye “un firme llamado a impulsar medidas concretas orientadas a derribar las barreras que aún obstaculizan la igualdad y el acceso efectivo a la justicia, tales como leyes discriminatorias, marcos de protección insuficientes, así como prácticas y normas sociales que menoscaban los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas”.

Este tema fue motivo de discusión en la Asamblea, ya que el oficialismo se jacta de legislar sobre el tema de derechos de las mujeres, mientras que la oposición señala justamente la falta de legislación sobre el tema de mujeres.

Cesia Rivas, diputada de VAMOS, señaló que desde que Nuevas Ideas está en el poder ya van cinco pronunciamientos en el tema de la mujer. “La letra aguanta con todo lo que se le ponga, pero en el tema de la mujer hay que hablar lo que es verdad y esta es muy incómoda”, dijo la funcionaria en referencia a que entre 2024 y 2025 se registraron 2,739 violaciones, según los reportes de la Fiscalía General de la República.

“Eso se traduce en 7 violaciones al día. ¿Cómo es posible que en El Salvador aún las mujeres sigan inseguras, en su casa, en su comunidad, en los autobuses e incluso en las instituciones donde trabajan o estudian? Seguimos con cientos de niñas y adolescentes que sufren violaciones y agresiones sexuales que terminan en un embarazo. Seguimos con miles de mujeres en el sector informal. No se puede hablar y solo decir que se conmemora ese día si no hay acciones urgentes, si no hay justicia para todas estas mujeres”, comentó Cesia Rivas en el pleno.

Rivas sostuvo que las legislaturas dominadas por Nuevas Ideas no se han “dignado” en tomar en cuenta propuestas que se han presentado desde la oposición, a pesar de que las mujeres lo han pedido, tales como medidas de protección ante agresores.

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, también destacó que es importante que se tomen en cuenta otras propuestas que se han presentado en la Asamblea; por ejemplo, Villatoro propuso crear un registro público de los feminicidios, cuidando los datos personales, para tener una política de apoyo a las mujeres que se encontraban en situación de violencia.

También propuso, en su momento, la creación de las casas de acogida en las tres zonas del país para que aquellas mujeres víctimas de violencia, pudiesen llegar a pedir ayuda y que dentro de dicho lugar se les aportara insumos para salir adelante tras la situación que vivían. Otra de las propuestas de la legisladora era crear créditos de vivienda a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

“Lastimosamente esas propuestas han quedado en el aire porque no se han incorporado en las comisiones para hacer el estudio (…); si no se hace algo, las cosas no van a cambiar, necesitamos políticas reales que cambien su entorno para que ellas puedan salir adelante”, expresó Villatoro durante su intervención en el pleno.

Mientras que Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, sostuvo que ningún Gobierno y ninguna Asamblea Legislativa “se había preocupado por salvar la vida de las mujeres, jóvenes y niñas salvadoreños, y eso es lo que nosotros hemos hecho, le duela y le moleste a quien le duele y lo moleste”.

Callejas dijo que en el país se ha logrado la disminución del 97 % de los feminicidios desde el 2015 a la fecha. Agregó que las mujeres tienen mayor confianza en denunciar.

Callejas contraargumentó los cuestionamientos de la oposición y dijo que, en la primera gestión de la Asamblea, se aprobó la imprescriptibilidad del delito de feminicidio y “se ha fortalecido la ley del ISDEMU para dotar de mayores capacidades administrativas, asegurando los derechos de las mujeres”.

En 2024, la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas eliminó la Comisión de la Mujer y la de Igualdad de Género, este era un espacio para conocer y legislar sobre temas de mujeres.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...