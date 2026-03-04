Salvadoreños amanecieron con “Luna de Sangre”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los salvadoreños amanecieron este martes con un eclipse lunar en el cielo; desde diferentes puntos del país se pudo presenciar el fenómeno natural que asombró a miles, ya que no tan a menudo se puede presenciar “la Luna de Sangre” como muchos la llaman.

Desde sus hogares, pasajes de las colonias, calles, canchas o incluso cerros, los salvadoreños disfrutaron de este fenómeno natural, capturando el momento con una fotografía. El Observatorio Micro Macro de la Universidad Don Bosco (UDB) en Soyapango, San Salvador Este, abrió sus puertas al público en general para que los salvadoreños pudieran presenciarlo desde telescopios y compartiendo con la comunidad aficionada a la astronomía.

Brisa Margarita Terezón, la primera mujer astrofísica de El Salvador y directora del Observatorio Micro Macro de la UDB, explicó a los asistentes en qué consistía el fenómeno natural, además impartió sus conocimientos en una transmisión en vivo para aquellos que tuviesen dificultades para ver el eclipse lunar, esto con el objetivo de acercar la ciencia y el conocimiento a la población.

Uno de los asistentes agradeció al Observatorio por acercar este tipo de conocimientos a la población, ya que enriquece sobre el tema. La astrofísica explicó que, según la NASA, un eclipse es un fenómeno astronómico en el que la luz de un astro es tapada total o parcialmente por otro astro opaco que se interpone. Para que se produzca un eclipse, los tres astros deben estar alineados.

El fenómeno ocurre cuando el sol, la tierra y la luna se alinean de manera perfecta, colocando al planeta Tierra en medio de la trayectoria de la luz solar. La Tierra proyecta entonces su sombra sobre la superficie lunar. La sombra terrestre se divide en dos zonas: la penumbra, más tenue, y la umbra, la región central y oscura.

Cuando la Luna se adentra por completo en esta última, se produce un eclipse total, y el satélite adquiere un tono rojizo debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Terezón, quien tiene una maestría en astrofísica y cosmología de la Universidad Federal de Roraima de Brasil, explicó que la luz del sol pasa primero por la atmósfera de la Tierra, al rodearla solamente deja que llegue la luz color roja y esa es la que le da el tono rojizo al satélite.

Entre cuatro y siete veces al año, la tierra, la luna y el sol se alinean en el punto exacto para crear un eclipse, informó Terezón. Afortunadamente, en la mayor parte del territorio el clima permitió ver el eclipse, ya que la nubosidad es uno de los impedimentos para no poder presenciar este evento astronómico.

Uno de los aficionados sobre estos fenómenos es Jorge Salmerón, quien presenció el eclipse desde Ilopango y siguió de cerca la transmisión del observatorio ya que considera que dicho espectáculo es digno incluso de madrugar.

“Los eclipses son fenómenos astronómicos que siempre me han fascinado, por el hecho que no es de todos los días que suceden y nos regalan un espectáculo maravilloso”, dijo Salmerón y destacó que, en sí, la astronomía permite disfrutar de estos acontecimientos.

“Desde un par de años atrás soy fiel seguidor de las transmisiones que hace el Observatorio Micro Macro de la UDB y en buena hora que existan espacios que nos permiten conocer lo que sucede en el cosmos. Valió la pena madrugar para los que amamos los eclipses ¡Me encantó! Al igual que en años pasados. Varios países estuvimos en sintonía”, indicó.

La secuencia del eclipse total de la luna se desarrolló desde las 2:00 de la madrugada hasta las 8:00 de la mañana de este martes. Inició a las 2:42 a.m. con el inicio del eclipse penumbral; a las 3:49 a.m. inició el eclipse parcial, a las 4:26 a.m. estuvo en un 50 % del eclipse parcial; a las 5:03 a.m. inició el eclipse total, durando hasta las 6:03 a.m; su punto máximo fue a las 5:33 a.m. y a las 6:41 a.m. volvió al 50 % del eclipse parcial. A las 7:17 a.m. finalizó el eclipse parcial y a las 8:24 finalizó el eclipse penumbral.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el próximo eclipse total será el 31 de diciembre de 2028. Mientras que el Observatorio Micro Macro informó que en junio de 2029 ocurrirá otro eclipse de Luna.

