Padre Cruz llama a ser buenos administradores

Redacción Nacionales

El padre José Antonio Cruz presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje instó a ser buenos administradores y buscar siempre de Dios para el camino.

El líder religioso sostuvo que, así como en los tiempos de Jesús, los representantes de pueblos deben estar en paz y en gozo con El Señor y los feligreses deben orar por ellos para que conduzcan a su pueblo por el buen camino.

“La tarea dice (la lectura del evangelio), debemos orar por los representantes del pueblo quienes son los jefes del Estado. Los gobernantes en nuestro tiempo podrían ser pues presidentes, diputados, alcaldes, jefes de la comunidad, todos ellos son representantes que administran los bienes del país, deben cuidar del país y el bien de la población. Entonces, dice, es necesario elevar una oración para ellos ponerlos en manos del señor”.

Sin embargo, puede ser que estos “sean también malos administradores y ahí entra ya el conflicto. ¿Qué debes hacer?, debes predicar la buena nueva de Cristo para llevarlos a la verdad porque eso es lo que buscamos todos los cristianos, tener un encuentro con Cristo”.

A juicio del líder religioso, “un buen administrador debe serlo en las cosas pequeñas, así como también en las grandes; si una persona que le han confiado algo tan insignificante que no supo cuidarlo tampoco lo será dándole tareas más importantes, sería un error”.

José Antonio Cruz sostuvo que ser buen administrador también implica estar bien en lo espiritual, es decir, con Dios. Estar cerca y no alejarse.

“¿Cuánto tiempo utilizamos para la oración personal?, ¿para acercarnos a nuestros hermanos y hablarles de Cristo o darles un mensaje de la buena nueva?”

“Si no es capaz de hacer ese espacio para buscar a Dios y escuchar la palabra y tratar de mantenerla viva en su corazón, irá perdiendo el sentido de la vida, se irá pegando a los bienes materiales y será una un administrador astuto en la tierra, pero no tendrá quien le reciba, no tendrá nadie”, planteó.

José Antonio Cruz sostuvo que no es el dinero el que corrompe para ser un mal administrador, el dinero es un medio, pero, la maldad nace del corazón y la persona propiamente.

“Ya no se diga una persona que está al frente y crea leyes para beneficios propios. Una persona que tiene un cargo, trabajo, administrar una empresa o la misma casa, hasta el que está al frente del país, si no sabe administrar dice El Señor, nada de eso pasará desapercibido tendrá que dar cuentas de sus malas acciones, por eso nosotros debemos estar siempre pendiente de la buena nueva”, puntualizó.

En ese sentido, el padre José Antonio Cruz instó a la comunidad de la iglesia a ser buenos administradores, amar y respetar al prójimo, estar bien con Dios y buscarlo en todo momento, no solamente cuando se necesita de él.

