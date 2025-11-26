ANDA anuncia que San Salvador Centro y Este no tendrán agua

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) suspenderá el servicio de agua potable a partir de la medianoche de este miércoles, señaló el presidente de la institución Dagoberto Arévalo.

Arévalo dijo que los distritos pertenecientes al municipio de San Salvador Centro y en al menos dos distritos de San Salvador Este a partir de la madrugada de este miércoles saldrán afectados.

La suspensión se debe a que se realizarán trabajos de instalación de un nuevo transformador en la Estación de Bombeo 3, así como el mantenimiento eléctrico en las Estaciones 1 y 2 del Sistema Torogoz.

La suspensión será de 12:00 a 4:00 de la madrugada y se espera que luego de la reactivación del servicio, el sistema quedará operando al 50 % de la producción.

El corte de agua será en los distritos de Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado y el centro de San Salvador. Al igual que los distritos de Soyapango y Apopa, de San Salvador Este, señaló la autónoma.

Entre los trabajos que realizarán están el de regulación de válvulas que suministran agua a varios sectores y se dará mantenimiento a los tanques del sistema Torogoz, que abastece a 1.5 millones de habitantes del Área Metropolitana de San Salvador.

Arévalo dijo que «Ya tenemos acá el transformador que se va a instalar. También vamos a aprovechar para hacer otras actividades de mantenimiento en las redes y en los tanques de almacenamiento».

El servicio se restablecerá gradualmente durante el día y se ejecutará un plan de contingencia con el fin auxiliar a las personas que reporten deficiencias.

«Estamos trabajando coordinadamente con otras instituciones para hacer un plan de contingencia, que consiste en poner a disposición todas las pipas que tenemos para llevar agua a aquellos sectores afectados», señaló.

