Alabí explica presupuesto de Salud en Comisión de Hacienda

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ministro de Salud, Francisco Alabí, llegó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa a explicar los $1,325,025,360 para el próximo ejercicio fiscal; esto representa un incremento de $145 millones respecto al presupuesto actual, que asciende a $1,179,431,939.

Del total de fondos solicitados, $104,955,567 serían para la Secretaría de Estado, $316,694,565 para el primer Nivel de Atención y $622,786,573 para la mejora de los hospitales nacionales. Asimismo, se destinarían $121,138,925 a instituciones adscritas al ministerio y subsidios y otros $159,449,830 se utilizarían para proyectos de inversión.

Alabi explicó que, para el próximo año, la institución tiene proyectado fortalecer la rectoría del Sistema Nacional Integrado de Salud y garantizar el acceso a servicios dirigidos a la primera infancia, niñez, adolescencia y mujeres en todos los niveles de atención. Asimismo, pretende ampliar y fortalecer la cobertura de servicios de salud, priorizando la prevención de enfermedades infecciosas, epidémicas y la detección temprana de enfermedades no transmisibles, según informó Alabí.

Otra de las metas, según informó el funcionario es incrementar la capacidad instalada para atenciones ambulatorias y hospitalarias, tras la apertura y funcionamiento del Hospital Nacional de Nejapa.

También se busca impulsar la investigación científica y la formación especializada a través del Instituto Nacional de Salud y el Instituto Especializado Hospital El Salvador.

El funcionario señaló en la comisión que, en el pasado, el sistema público de salud enfrentó deficiencias en infraestructura, equipamiento y abastecimiento de medicamentos. Esto, según afirmó, incrementaba los riesgos para los pacientes y limitaba la calidad de la atención médica.

Anunció que pronto entrará en funcionamiento una unidad PET-CT para diagnóstico temprano del cáncer, tecnología que antes obligaba a los pacientes a viajar al extranjero. También destacó el recambio de equipamiento médico en varios hospitales, con infraestructura moderna y estándares internacionales, incluyendo equipo que reduce infecciones hospitalarias y resistencia antimicrobiana.

Asimismo, informó que se ha ampliado la capacidad diagnóstica con nuevos equipos, como la primera resonancia magnética y tomografía del Hospital de Zacatecoluca. Además, se consolidan áreas especializadas como el Centro de Trasplantes, el CENT y el fortalecimiento del CONADEM.

De acuerdo al funcionario, el 100 % del sistema de salud está digitalizado y el Hospital Nacional de Nejapa está próximo a iniciar operaciones, solo está pendiente hacer el equipamiento final.

Alabí informó que El Salvador se ha posicionado como referente en salud cardiovascular, logrando una reducción del 14 % en muertes prematuras por enfermedades cardíacas entre 2021 y 2024 (de 159.90 a 106.50 por cada 100,000 habitantes). También ha disminuido la mortalidad prematura por cáncer cérvico uterino, pasando de 11.12 en 2017 a 6.4 en 2024.

En inmunizaciones, un observatorio internacional elaborado por ISalud (Argentina) y CINVE-Salud (Uruguay) ubicó a El Salvador en el cuarto lugar mundial en programas de vacunación en 2023. Finalmente, la esperanza de vida continúa en ascenso, de 69.82 años en 2007 a una proyección de 75.6 años para 2025.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...