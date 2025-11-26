Muerte de Jessica Solís no es homicidio culposo sino «feminicidio culposo»: Henry Fino

Compartir

“La muerte de Jessica Solís tendría que contarse en el informe diario de las autoridades, pero la invisibilizan, esa es también una violencia contra la mujer”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El abogado y defensor de derechos humanos, Henry Fino, calificó de “feminicidio culposo” la muerte de Jessica Solís ocurrida frente al Palacio Nacional de San Salvador, la tarde del 6 de noviembre de 2025. Por las características del hecho no puede ser catalogado de homicidio culposo, dijo el abogado.

“Una situación como esta no califica para que sea un homicidio culposo, un homicidio culposo, porque el soldado es una persona con mucha experiencia, teniendo la destreza y habilidad, no se puede justificar un error, un mal manejo o descuido, pero inmediatamente el Estado de El Salvador sale diciendo que él manipuló de forma errada su arma”, indicó.

Asimismo, denunció la opacidad del manejo y el maquillaje de la escena del crimen, para invisibilizar el asesinato, la orientación del impacto que se aloja en la pared del Palacio Nacional podría haber dado la idea de cómo ocurrió el hecho, si el impacto fue directo no es una negligencia, pero todos estos elementos no se conocerán porque ya los destruyeron con el objetivo de ocultar la verdad.

Según Fino, el asesinato de Solís es buen ejemplo de la violencia que la mujer vive en el país. La familia de la víctima nunca va a saber la verdad de lo ocurrido y esa es parte de la violencia ejercida por el Estado, además, se invisibilizó la muerte porque no fue reportada en el informe diario, independientemente si fue un homicidio culposo o feminicidio, hubo una persona fallecida.

“Si el Estado no hace nada para superar estos hechos, estamos revictimizando a todas las mujeres víctimas de violencia que son muchas en este país. La violencia ejercida en el asesinato de Jessica Solis es que su familia no sabrá lo que realmente pasó, la institucionalidad cooptada en este país solo actúa en beneficio de cuidar la imagen y el maquillaje del régimen, inmediatamente llegaron a lavar la escena del crimen”, sostuvo Fino durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, cuestionó el hecho de calificarlo aceleradamente como un homicidio culposo, por lo cual el soldado tendría una pena de tres años de prisión, mientras si es un feminicidio, la pena es de hasta 50 años, solo ahí hay una enorme diferencia.

Para el abogado, en este caso hay muchos aspectos a investigar, si fue un descuido o mal manejo de un experto en las armas, en este caso el soldado, entonces, es necesario corregirlo y poner otra persona con otro nivel para proteger el centro de San Salvador, “la joya de la corona de este régimen”, añadió el defensor de los DDHH.

“Detuvieron a otra señora en relación a este crimen y varios días después todavía se mencionaba que estaba detenida, otra mujer victimizada por el aparato del Estado que la vulnera y violenta”, explicó.

“Por encima de cualquier imagen e interés económico o turístico, está salvaguardar la vida de cualquier persona. El manejo que se hizo de esto fue tan errado que no va asegurar que no vuelva a suceder una cosa como esta”, expresó.

Consideró necesario hacer una investigación del arma del soldado, así como el estado de ánimo del soldado, la carga laboral, la jornada de excedencia, que son en un momento determinado las que podrían haber influido en una condición para generar ese accidente.

Sin embargo, en este caso no existió investigación, se levantó la escena del crimen sin ninguna experticia, después de 18 días se presenta el requerimiento, adelantando que es un homicidio culposo, sin tener la base y el gobierno dice que le darán $200 mil a la familia.

“No estoy en contra de la indemnización, por el contrario, debe de repararse el daño, pero por el responsable directo, a no ser que él ha asumido la responsabilidad sin tenerla, por eso pudiera justificarse que el Estado salga asumiendo la reparación con dinero de todos nosotros, pero eso jurídicamente se llama malversación”, explicó.

El defensor de derechos humanos destacó que la institucionalidad estatal nunca ha estado a favor de las víctimas, ahora menos, en el caso de Jessica Solís sigue esa dinámica de ocultar la verdad, reservando toda la información, si existiera una procuradora valiente, independiente, conocedora de los derechos humanos, de oficio debería abrir una investigación sobre esta muerte, por el contrario, se apresuraron a dar una versión, sin esperar los resultados del proceso.

Recalcó que la Asamblea Legislativa debe dictar todas las normas para proteger y efectivamente combatir la violencia contra la mujer, el órgano Ejecutivo debe generar la institucionalidad para que la mujer pueda denunciar y ser protegida, de lo contrario solo es un discurso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...