Homicidio de Jessica Solís es un hecho oscuro que supura negligencia, señala Roberto Valencia

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El periodista Roberto Valencia manifestó que el homicidio de Jessica Solís, ocurrido frente al Palacio Nacional, en el centro de San Salvador, es un hecho oscuro manejado de manera opaca, una muerte que huele y “supura” negligencia, porque el gobierno no quiere explicar las propias circunstancias de la muerte, ha preferido meter debajo de la alfombra el manejo de la escena.

Lo poco que se ha sabido es por el trabajo del periodista Jorge Beltrán, quien desde el extranjero ha dado mayor información, las cuales en un principio generaron cierto, escozor en el “bukelismo”, pero con el paso de las horas y días se demostró que todas las afirmaciones dadas por el periodisa prácticamente han sido ciertas.

Valencia dijo que en un principio cuando se manejó la idea del soldado, uno se imagina a quien está patrullando las calles y desafortunadamente o por negligencia, pero sin voluntad de disparar, se le accionó el arma y casualmente iba adelante unos pocos metros Jessica Solís, la mujer fallecida, pero no, está claro y tiene más peso la teoría planteada por el periodista Beltrán, que el responsable del homicidio fue un franco tirador.

“Por más interés que ha tenido en ocultarlo, los propios silencios han jugado en contra de este deseo gubernamental, del Estado en su conjunto, porque está involucrada la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia vía Medicina Legal, todos los actores que llegaron ahí debían haber desarrollado un papel concreto que les asignan las leyes, pero hicieron lo que les dio la gana, el proceso no fue normal”, expresó en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Cuestionó cómo va hacer normal que un homicidio ocurrido en el corazón del país, a metros del simbólico kilómetro cero, de donde parte toda la red de carreteras del país, en cuestión de muy pocas horas se lavó el lugar con mangueras, rellenaron el hueco y hasta pintaron.

“Este homicidio no está en las estadísticas oficiales, no apareció, lo que hizo la Fiscalía, Medicina Legal y otras entidades gubernamentales para limpiar la escena es un delito. El Ejecutivo hace un maquillaje de los datos, no se puede etiquetar desde un gabinete de comunicaciones, desde una oficina gubernamental como un homicidio culposo y tomar las decisiones consecuentes que origina esa decisión”, reiteró Valencia.

Asimismo, el periodista manifestó que si se quitara el Régimen de Excepción difícilmente las pandillas podrían reaparecer dado que, por el “manodurismo” aplicado, entrar a la pandilla ya no es un atractivo; además, la gente ya no tiene miedo de tomar el teléfono y hacer una llamada para denunciar cosas sospechosas en su pasaje o comunidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...