La Selecta cae 0-3 y Panamá asegura boleto a la Copa del Mundo 2026

El Salvador se despidió de las eliminatorias de CONCACAF con derrota de 3-0 en el Rommel Fernández ante Panamá, resultado con el cual el cuadro calero alcanzó su segunda participación en una Copa del Mundo.

El once inicial que mandó el técnico colombiano Hernán Darío Gómez para despedir las eliminatorias fue: Mario González en la portería, Julio Sibrian, Ronald Rodríguez, Rudy Clavel, Adam Climaco, Jairo Henríquez, Bryan Landaverde, Marcelo Díaz, Darwin Ceren, Styven Vásquez y Michelle Mercado.

El Salvador arrancó el último encuentro de las eliminatorias con la intención de no arrinconarse en la línea defensiva, y por el contrario, salir a proponer para finalizar la etapa de la mejor forma.

Sin embargo, los canaleros no perdonaron y rompieron la confianza de la azul y blanco que duró un cuarto de hora.

El acecho arrancó a los 12’, con jugada colectiva sobre la banda derecha de González, que tras diferentes intentos al arco del cancerbero de Alianza, Ismael Díaz interceptó el balón con la cabeza, pero sin oportunidad de gol.

Panamá comenzó a advertir a El Salvador de su sed de gol, que permitiría a la afición canalera hacer el sueño realidad.

Y tal y como advirtió, cumplió. El Salvador cedió espacio a Panamá, dio lugar para que se agrandara y los errores salieron caros. Y es que, el primero de la noche con el nombre de César Blackman (17’), llegó luego de intensos intentos, y tras el pincelazo directo al ángulo del jugador del Bratislava.

A la media hora, Julio Sibrian evitó el segundo para Panamá, tras el despeje en la línea de Mario González, por la presión que ejercía el cuadro rojo en el área de la azul y blanco.

En el cierre del primer tiempo, El Salvador tuvo la oportunidad perfecta para igualar a Panamá, con el balón que encontró Michelle Mercado y que condujo sobre la frontal para asistir a Vásquez, el jugador de Firpo condujo y mandó en diagonal, pero Mercado no alcanzó el esférico para sentenciar el gol.

Previo al pitido final del primer tiempo, los errores de El Salvador tomaron protagonismo, al ser castigada con penal a favor de Panamá, por la falta de Elvis Claros sobre Cecilio Waterman. Erick Davis convirtió el 2-0 (45+4’) para agrandar el sueño mundialista.

Con el resultado de 2-0 de Panamá contra El Salvador, la selección canalera se beneficiaba directamente y clasificaba a la cita mundialista 2026, tras el 3-0 con el que perdía Surinam, a manos de Guatemala, al caer de la primera posición y cederla a los rojos.

A los 85’, el Rommel Fernández explotó de ilusión, con el tercero de la noche de José Luis Rodríguez que confirmó al cuadro canalero en su segundo mundial, tras su participación en el 2018 y gracias al resultado a costa de la azul y blanco.

El Salvador finalizó cuarto del grupo A, por debajo de Guatemala con 8 unidades en la tercera, Surinam con 9 en la segunda y Panamá con 12 en la primera casilla que lo llevó a la siguiente fase.

