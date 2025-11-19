¿Por qué la violencia de los hombres contra las Mujeres?

Compartir

Por Ricardo Sosa

Dr y Msc en Criminología

@jricardososa

En el 2009, ONU Mujeres designó el 25 de noviembre de cada año para posicionar el tema de erradicar la violencia contra la mujer a nivel mundial, y anima actividades que cumplan con el propósito de sensibilizar la opinión pública respecto a la problemática que no ha sido resuelta por los Estados miembros de la ONU. Ha sido denominando como “Día Naranja”, y podemos portar algo de color naranja, y cuando nos pregunten, podemos compartir un breve mensaje que difunda la campaña.

La violencia de los hombres contra las mujeres ha sido de los enfoques y temas más estudiados por la Criminología desde hace más de 150 años, ya que genera en un solo evento por lo general puede producir: victima, delincuente y delito, cuando se produce un asesinato de mujer que es la culminación, la última etapa de esta violencia contra la Mujer.

Debemos de recalcar que no todo asesinato de una mujer es femicidio, pero cuando existe en una sociedad una violencia feminicida que es estructural y se expresa de diferentes formas, debemos comprender que los hombres que ejercen violencia contra la Mujer enfrentan diferentes problemáticas internas que las podemos considerar como trastornos, y además de una cultura machista que nos ha enseñado y modelado que se establece una falsa creencia de supuesta superioridad del hombre hacia la mujer. En esta oportunidad abordare algunas de las alteraciones o trastornos que padecen los hombres que ejercen violencia contra la Mujer con más frecuencia, entre ellas:

Falta de control sobre la ira o enojo: un hombre violento experimenta mayores niveles superiores de ira y hostilidad, son altamente impulsivos, pierden rápidamente el control, carecen de dominio propio, y por lo tanto tienen un peor pronóstico. la ira es la respuesta a una situación de malestar en la convivencia o una forma inadecuada de hacer frente a los problemas del diario vivir.

Dificultad para expresar emociones y de comunicación: un alto porcentaje de hombres tenemos problemas de comunicación y de manifestación sobre lo que sentimos, nos molesta, o nos hace sentir mal, y de igual manera no saben captar los sentimientos de su compañera de vida, se presentan distorsiones de la realidad, y lo que aprendió desde niño fue a resolver todo por medio del silencio conocida como “ley del hielo” contra la mujer o una expresión violenta.

Una distorsión sobre la mujer o lo femenino, los hombres violentos, maltratadores pueden experimentar creencias equivocadas sobre los roles de género, y su creencia de la inferioridad de la mujer con respecto al hombre, y un aval a sus reacciones de violencia, que le parece en su mente que son justificadas. Culpan a la Mujer, evaden todo tipo de responsabilidades, culpan al trabajo y a un mal momento escenas violentas, incluso pueden llegar a victimizarse como mecanismo de justificación.

Baja autoestima, genera que estos hombres violentos tratan a toda costa de dominar y controlar, es una obsesión, el maltrato y la violencia contra la Mujer es un mecanismo para conseguir estima, que no lo logran de otra forma, pero terminara siendo contra producente, ya que minimizan su comportamiento. Tienen una distorsión de su autoimagen.

Consumo abusivo de alcohol etílico o drogas, esta problemática tiene mucha relación y actualidad en El Salvador por el primer contacto con cualquier bebida de contienen alcohol etílico lo cual ocurre en la adolescencia, se convierten en los peores aliados y la peor combinación para un hombre machista, ya que lo desinhibe y facilita su comportamiento violento contra la Mujer. Entre más consumo mayor violencia, y esta combinación es la de peor pronóstico.

La mentalidad machista, una cultura patriarcal, el modelaje de maltrato y violencia hacia la mujer desde la primera infancia y en el proceso de socialización en la comunidad desarrollan también pensamientos negativos que luego se convierten en pensamientos machistas que hacen que este hombre reacciones con violencia e ira que le generan mucho sufrimiento a este hombre violento.

Actualmente la Criminología por medio de las neurociencias y neuro criminología esta brindado posibles soluciones con equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios para atender a estos hombres violentos, dentro o fuera de prisión, ya que requieren tratamiento y asistencia psicológica y espiritual, es posible transformar la vida del hombre violento y que pare ese odio hacia lo femenino y pueda aprender a controlar el enojo, los problemas y evitar llegar a la ira. Pero lo más sostenible y la mayor prevención será la educación y el modelaje adecuado en la primera infancia.

