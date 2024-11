Gobierno oculta la realidad estadística de violencia contra mujeres

Gloria Silvia Orellana

Las mujeres viven una situación crítica, que se agrava con los retrocesos en materia de derechos humanos, por el modelo de seguridad que reprime y amenaza, dijo María Teresa Trejo, directiva de Las Dignas, en la presentación del balance de la RED FEM.

“Como todos y todas sabemos el gobierno oculta los datos reales porque trata de vender su modelo de seguridad. Y eso significa ocultar las violencias contra las mujeres”, agregó Trejo.

En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, las organizaciones que integran la RED FEM, es decir, Las Dignas, Las Mélidas y ORMUSA, reiteraron la situación de precariedad en el tema de seguridad que viven las mujeres salvadoreñas en el territorio nacional.

Un estudio realizado por la RED FEM da cuenta que un 82% de las encuestadas afirmaron conocer algún “hecho de violencia contra mujeres”. El sondeo fue realizado con el fin de dar voz a las mujeres en los territorios.

La muestra del estudio suman 109 mujeres. La RED FEM informó que las mujeres identificaron plenamente casos de violencia física (34%), seguida de la violencia económica (23%) y un 12% dijo haber conocido casos de violencia de feminicidio.

“La situación de las mujeres en el territorio nacional, como identifican las 109 mujeres que aplicaron a nuestro sondeo, muestra que estamos ante una situación crítica, en un marco que evidencia serios retrocesos en materia de derechos humanos”, señaló.

“Y sobre todo, poe un modelo de seguridad que reprime y amenaza constantemente al denunciar las violencias, el derecho a defender derechos y esto implica que cada vez más, la sociedad civil y las lideresas que acompañan a diario y cotidianamente a las mujeres se les haga más difícil su labor de defensa de derechos humanos”, aseguró Trejo.

Para Trejo, la violencia contra las mujeres existe y es grave, y “que la quieran meter debajo del tapete no va a desmentir que las mujeres están enfrentando violencia a diario”, dijo. El acoso sexual en la calle y la criminalización del trabajo de las defensoras es evidente, añadió.

“Este 25 noviembre nos da pie, porque son compromisos a nivel internacional en materia de derechos humanos y que el Estado salvadoreño no está cumpliendo con las organizaciones a nivel local, ni de las organizaciones de mujeres feministas y, por esto manifestamos estas realidades de violencia”, reiteró.

Lucha contra la violencia e inseguridad

El estudió tabmién reveló que más de la mitad de las encuestadas (65%) “temen denunciar hechos de violencia” al considerar que puede revertirse en represalias en su labor como lideresa comunitaria, persona defensora o colectivas que defienden derechos en el territorio.

Trejo fue enfática al señalar que la actual administración gubernamental impulsa un modelo de seguridad punitivo y que debido a diversas medidas económicas y sociales implican un retroceso en derechos humanos.

Lo anterior lleva a las personas defensoras, en especial las mujeres, a la lucha social por los derechos colectivos en sus territorios, por lo que son más sensibles de recibir criminalización.

“El hecho que ese 65% de las mujeres tengan hoy más temor de denunciar, es precisamente porque las instituciones se han vuelto más ineficientes de lo que ya eran, y esto permite ocultar la realidad de esta violencia que se vive y es una amenaza latente”, afirmó.

“Las mujeres temen porque si denuncian al perpetrador, este las puede denunciarlas con autoridades y señalarlas como pandilleras y como todos saben, lo que le toca a estas personas con el régimen de excepción”, acotó Trejo.

Defender derechos humanos en el territorio es difícil

Maritza Aurora Ascencio, representante de Mujeres Unidas por la Igualdad (Red VLV), compartió su experiencia como defensora en territorio, desde la cual impulsan demandas por “políticas de igualdad de género” y planes de prevención de violencia contra las mujeres.

“Tenemos altos índices de violencia en el distrito, es la violencia de género e intrafamiliar, que son las más altas muchas veces. Sabemos también de feminicidios que no han sido registrados, eso es grave, porque no están siendo registrados todos estos delitos a nivel nacional y no recibe justicia la víctima”, expresó.

“Enfrentamos una violencia en todos ámbitos que puede ser en el grupo familiar, en la comunidad, y a nivel nacional, me refiero a la institucionalidad del gobierno porque no contamos con respaldos que atiendan la problemática”, indicó Ascencio.

Ascencio agregó que la defensa de derechos humanos en el territorio era una labor muy difícil, porque en algunas ocasiones han tenido que “pagar con la integridad de la familia”.

“A mí me secuestraron a mi hija y nieta (2015), cuando estábamos defendiendo el territorio, por estar organizada y defender el medio ambiente, y si bien me las devolvieron, sólo agradezco el apoyo de las organizaciones que me acompañaron”, narró.

Sobre las estadísticas presentadas por la RED FEM, retomando las cifras oficiales, labores indican que entre junio 2023 a mayo 2024 se registraron 20 mil 950 hechos delictivos

Violencia feminicida, 130 casos; violencia sexual, 8,984; violencia física, 2,664; violencia psicológica, 7,909, y violencia patrimonial 1,263 casos, que dan un total de 20 mil 950 casos.

Estas cifras han incrementado porcentualmente al compararlos con el período anterior, es decir de junio 2022-mayo 2023, que registró la Fiscalía, con un total de 18 mil 178 casos. La RED FEM alerta que sólo entre 1 de enero al 20 de noviembre de 2024, se han registrado 36 feminicidios.

Mujeres en defensa de los derechos humanos

Roxana Hernández de la RED VLV aclaró que las actuales políticas de seguridad están centradas en enfoques “securitistas y de populismo punitivo”, que no enfocan la inseguridad para las mujeres, al Régimen de Excepción que lleva dos años de vigencia, que ha colocado a las mujeres una carga de trabajo de cuidados al que se suma el deterioro económico del grupo familiar.

“A pesar de la disminución de los homicidios en el país, la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres sigue sucediendo casi invariablemente esto afecta el derecho a vivir libres de violencia. Y esto ocurre por la ausencia de una visión diferencial en las políticas y acciones de seguridad ciudadana”, expresó

“Las mujeres que asumen de manera valiente la defensa de los derechos humanos, fuentes de vida, inseguridad y causas justas, suelen verse amenazadas por ataques a su integridad, reputación, credibilidad, estigmatizadas, acosadas sexualmente hasta llegar a la criminalización”, reiteró Hernández.

La RED FEM ante esta situación exhortó al gobierno del presidente Nayib Bukele a integrar un trabajo hacia la igualdad, a promover la no discriminación y erradicar la violencia en la agenda pública como un “asunto prioritario”.

Así también, le demandan presupuestos y acciones de seguridad ciudadana con una perspectiva de derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas. Y que se aborden de manera diferenciada los hechos de violencia contra las mujeres que sea acompañado de un presupuesto específico y etiquetado para su total cumplimiento.

“Desarrollar institucionalidad para las mujeres en toda su diversidad y necesidades a través de mecanismos efectivos de implementación de las normativas de igualdad, y acceso a la información pública en especial los datos vinculados a la realidad de las mujeres”, pidió María Teresa Trejo.

