Los desperdicios de las cadenas de radio y televisión

A finales de la semana pasada, el presidente inconstitucional Nayib Bukele transmitió en cadena de radio y televisión la inauguración del proyecto Surf City 2, que fundamentalmente consistió en la construcción de más de 13 kilómetros de carreteras, en los que habrían invertido 41 millones de dólares. La carretera conecta Punta Mango, en Usulután, con El Cuco, en San Miguel, y quizá esto sea lo más importante.

Aunque el mandatario dijo: “Estamos inaugurando este gran proyecto que va a beneficiar a toda la zona oriental del país”. Salvo por la carretera, como hemos dicho antes, lo demás, no es cierto que sea de beneficio para toda la zona oriental. La Unión cuenta con más de 220 mil pobladores, San Miguel, más de 290 mil, Usulután 325 mil. A Morazán no lo incluimos porque está al norte, no tiene costa como los tres departamentos restantes.

¿Por qué decimos que no es verdad que todos los habitantes de la zona oriental se van a ver beneficiados con el proyecto Surf City 2?

Porque es un proyecto exclusivo para el turista, donde prevalecerá el extranjero para la práctica de Surf, porque será o es un proyecto para las cadenas hoteleras, o para los millonarios locales, entre ellos el clan Bukele, que en cinco años se han vuelto millonarios.

El resto de los salvadoreños no tendrán ninguna oportunidad, porque no tienen la capacidad de consumo en esos lugares, al igual que el centro capitalino. Y los emprendedores como el minutero, el vendedor de cocos y las personas que venden dulces tradicionales no serán permitidos en esas áreas porque “afean” los centros turísticos. Recordemos lo que pasó en la Costa de Sol, el Ministerio de Turismo desalojó a los propietarios de ranchos de comidas populares, y para garantizar que no volvieran, ordenaron al alcalde de turno que garantizara esa decisión, por eso es que, con toda impunidad, ordenó que incendiaran los negocios.

Esta inauguración no era necesaria pasarla en cadena, hubiese sido noticia en directo en el canal y la radio estatal, al resto de medios, sino fue noticia, hubiese pagado un espacio publicitario. Cuando se anunció la cadena, no dejó de crear alguna expectativa, pues más de alguno, sobre todo los medios de información, esperaban que el presidente Bukele informara de los puntos de agenda en la reunión próxima con el presidente Trump. Si en esa agenda estaba el punto para gestionar a favor de un sector de los migrantes salvadoreños, como los del TPS, por ejemplo, sobre todo, por haber convertido el CECOT, en la cárcel de Donald Trump.

Se esperaba que en la cadena, Bukele informara en qué iba a utilizar los 6 millones de dólares que la administración Trump le va a entregar al año por tener los migrantes deportados de Estados Unido. Que explicara cuál es la base legal para recibir deportados de los Estados Unidos, independientemente que sean criminales o simplemente migrantes como los 101 deportados en el primer grupo. ¿Qué hará con los deportados que no son criminales?, si los pondrá en libertad o no, y sobre qué base legal…

La cadena hubiera servido para que informara si había leído los nombres de los 150 mil salvadoreños que firmaron en rechazo a la minería y que fue presentado por la iglesia católica hace un par de semanas. O las casi 60 mil firmas que fueron presentadas a la Corte Suprema de Justicia respaldando un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería en El Salvador.

La cadena debió servir para explicar por qué ha ordenado el cierre de 70 escuelas, y cuántas más va a cerrar y las razones. Que explicara cómo puede convertir a El Salvador en Singapur o Emiratos Árabes Unidos, tal como lo expresó en otra cadena de radio y televisión, cerrando escuelas, debiéndole cerca de 30 millones de dólares a la Universidad de El Salvador, disminuir en 30 millones de dólares el presupuesto del ramo de educación.

La gente esperaba que explicara por qué no hay medicinas en los hospitales, por qué han cerrado todos los ECOS familiares, que se dedicaban a acercar la atención médica a los residentes de las comunidades, a los vulnerables. Por qué están cerrando las clínicas comunales del ISSS.

Que explicara si va a escuchar al pueblo que se ha pronunciado en contra de la minería, o cuáles son los estudios técnicos y científicos que las sustentan.

Para esto deberían servir las cadenas de radios y televisión, y no para anunciar las millonarias inversiones para el entretenimiento de los turistas extranjeros y los millonarios locales y regionales.

