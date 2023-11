El Salvador, uno de los países más peligrosos para vivir siendo mujeres

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Organizaciones feministas conmemoraron con una marcha el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que afirmaron que El Salvador se ha convertido en uno de los tres países de América Latina más peligroso para vivir siendo mujeres o niñas.

El Salvador ha retrocedido en materia de defensa de derechos humanos, especialmente de las mujeres, a esto se suman los recortes presupuestarios a escala nacional, para programas y proyectos dirigidos a las mujeres.

El país vive un contexto violento e intolerante, el grave aumento de capturas arbitrarias de mujeres y lideresas en las comunidades, persecución, acoso y criminalización de organizaciones sociales y feministas, por defender los derechos humanos.

El Observatorio de Violencia Contra la Mujer de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, revelan que El Salvador registró hasta el 17 de octubre de 2023, un total de 38 feminicidios y muertes violentas; en el país no ha cambiado la falta de políticas de la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y disidencias sexuales.

Delia Cornejo, coordinadora del Programa de Autonomía de Las Mélidas, dijo que a más de 18 meses del Régimen de Excepción las organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas han acompañado a 5,775 víctimas de graves violaciones de DDHH, de las cuales 4,840 son hombres, 887 mujeres, 21 mujeres trans, 4 hombres trans y 43 defensoras de DDHH.

Agregó que en el 75% de los casos la PNC es el principal agresor y 52.54% son vulneraciones contra jóvenes entre 19 y 30 años, muchas han dejado en orfandad a sus hijas e hijos, aumentando los niveles de vulnerabilidad y exponiéndose a mayores niveles de pobreza.

“El Régimen de Excepción solo ha servido para esconder la violencia contra las mujeres y perpetrarlas con cuerpos uniformados, el observatorio SOMOS ELLAS, hasta el 27 de octubre registró 41 víctimas de feminicidios, y el gabinete de Seguridad lo único que ha dicho es que hoy estamos más seguras”, afirmó Cornejo.

Las organizaciones feministas, exigieron información de los datos de feminicidios, violencia contra las mujeres y políticas de seguridad reales para resguardar a más del 50% de la población salvadoreña; una de las principales preocupaciones es el incremento del acoso y violencia sexual derivado de la presencia militar y policías en las comunidades.

“La policía y el Ejército no nos cuidan, hoy como en el pasado acosan, violan y matan, las víctimas públicas no son las únicas y no olvidamos los feminicidios cometidos a manos de la PNC. Exigimos el retiro de militares, de las calles, comunidades e instituciones públicas”, señalaron las organizaciones.

En los últimos 3 años se han documentado 28 casos de feminicidios en niñas menores de edad, sumado a 5,203 casos de violencia sexual en 2022. De acuerdo con cifras oficiales publicadas por el CONNA, durante el año 2021 se registraron 2,780 vulneraciones de violencia sexual a la niñez y adolescencia, el 94.67% fueron niñas y adolescentes.

Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto El Salvador, reiteró que los Estados tienen responsabilidades nacionales e internacionales de proteger y resguardar los derechos de las mujeres, así como de sancionar a quienes agreden, pero en El Salvador no se investiga y hay muchos casos impunes, por otro lado no se protege de manera efectiva.

“El Estado debe escuchar la voz de las feministas y asumir su responsabilidad, resistimos para hacer espacio a la esperanza, luchamos por un futuro digno y justo para las mujeres, niñas y adolescentes, como movimiento social tenemos debemos hacernos cargo que las propuestas no son solo para las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad”, externó Herrera.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre, para denunciar la violencia ejercida sobre las mujeres en todo el mundo, y reclamar políticas en todos los países para su erradicación, expresó Isabel Guevara dirigente y fundadora del Movimiento Salvadoreño de a Mujeres (MSN).

La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, por revelarse contra el régimen dictatorial y patriarcal de Rafael Trujillo, en República Dominicana, recordó Guevara.