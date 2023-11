Todo listo: Así se jugarán los cuartos de final del Apertura 2023

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Finalizó la fase regular del Apertura y se definieron las llaves para disputar los cuartos de final en la cual habrá cruces como el Águila vs Isidro Metapán y FAS vs Dragón, entre los más destacados de la próxima fase. La última fecha dejó 14 goles, y buena derrota del líder del torneo.

La próxima semana se llevarán a cabo los cuartos de final, los cuales se jugarán de la siguiente forma: Águila vs Isidro Metapán, FAS vs Dragón, Firpo vs Jocoro y Fuerte San Francisco vs Alianza.

En el resumen de la jornada, Águila visitó el estadio Sergio Torres Rivera para ser derrotado por los toros de Luis Ángel Firpo 2 a 0, con goles de Mateus da Silva a los 60’ y de Víctor García sobre los 65’, también con un penal que Benji Villalobos detuvo en el segundo tiempo para darle los tres puntos a los usulutecos y de esa forma alcanzar la tercera posición de la tabla. El cuadro emplumado finalizó como líder de la primera fase del torneo con 44 unidades.

En el tercer partido de la jornada que se disputó en el estadio Cuscatlán, Alianza consiguió un empate agónico ante Jocoro, con cuatro goles en el marcador; uno de Lester Blanco sobre los 12’ y otro de Germán Águila sobre los 16’, para los visitantes, y para los blancos marcó Emerson Mauricio sobre los 53’ y Rodolfo Zelaya consiguió el descuento para emparejar el marcador a los 87’, con lo que el equipo alcanzó la quinta casilla.

En el estadio Óscar Quiteño, FAS e Isidro Metapán consiguieron un empate por la mínima con un gol de Isaac Esquivel sobre los 13’, para el cuadro de los jaguares y otro de Joao Plata para el cuadro tigrillo sobre los 76’. Los santanecos finalizaron en la segunda casilla y los metapanecos en la octava, Con 12 y 7 victorias cada uno, respectivamente.

Fuerte San Francisco finalizó la victoria, al vencer por la mínima a Platense, con el gol de Jefferson Polio a los 61’. El equipo se metió en el top 5 de la tabla para enfrentar a los albos la siguiente semana en los cuartos de final.

Dragón cayó ante Once Deportivo en el estadio Ramón Flores Berrios, con marcador de 2-3, esto luego de que el cuadro draconiano dejó que se le escapara la ventaja que Steven Guerra logra a los 71’ y Javier Ferman sobre los 74’. Ante esto el tanque fronterizo consiguió remontar con un doblete de Josué Rivera (2’, 90+4’) y un gol de Jorge Cruz a los 85’, a pesar del resultado el cuadro aurinegro finalizó en la décima casilla, sin oportunidad de avanzar.

En otro de los encuentros, Santa Tecla cayó a manos de Municipal Limeño 1 a 3, luego del gol rápido que le dio Eliseo Méndez a los 10’, a los colineros; Cristian Gil (15’), Daniel Delgadillo (54’) y Ever Alvarado (90+3’) fueron las figuras protagonistas de la remontada para que los azules consiguieran una victoria sin clasificación a la siguiente.

Tras la última fecha disputada la tabla finalizó de la siguiente forma, Águila (44 unidades) como líder absoluto y con dos puntos de diferencia de FAS (42) en la segunda posición, luego Firpo (37), Fuerte (34), Alianza (32), Jocoro (32), Dragón (30) e Isidro Metapán (29).

En la casilla 9 y con un punto de diferencia de Isidro Metapán, el último clasificado de la tabla; Municipal Limeño, por debajo 11 deportivo con 27 unidades Platense Con 12 y Santa Tecla finalizó en la última posición con 11.

De acuerdo al calendario que dio a conocer la Primera División, los cuartos de final de ida se van a disputar entre el 29 y el 30 de noviembre y la vuelta se jugará el 2 Y el 3 de diciembre, es decir el próximo fin de semana. Las semifinales de ida se jueguen el 6 y 7 del mismo mes y los encuentros de vuelta el 9 y 10.