Preocupado Premio Nobel por tentativa golpista de derecha en Honduras

Tegucigalpa/Prensa Latina

El Premio Nobel de la Paz (1980) argentino, Adolfo Pérez Esquivel, expresó este martes su profunda preocupación por la presunta conspiración de la derecha política en Honduras contra las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

En carta remitida al expresidente hondureño y líder del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, el reconocido defensor de los derechos humanos consideró alarmantes las noticias sobre esa tentativa de fraude electoral en esta nación centroamericana.

Pérez Esquivel calificó de extremadamente graves “las maniobras que están tejiendo esos dos partidos de la oposición para dar un verdadero golpe de Estado, pero esta vez, electoral”, subrayó.

El también titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Argentina aludió a los partidos Nacional (PN) y Liberal (PL), las dos fuerzas tradicionales de derecha involucradas en un supuesto complot para alterar los resultados de los cercanos comicios y, con ello, afectar un potencial triunfo de Libre.

Denunció que “la oligarquía, esa que nunca descansa, quiere, como siempre, pisotear y burlar la voluntad popular del pueblo hondureño”.

A su juicio, lo que están haciendo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) -árbitro de los comicios controlado por el PN y el PL- para intentar invalidar las elecciones del cercano día 30 es un acto de desprecio a la democracia.

Para el titular del Serpaj, es evidente que las acciones del CNE cuentan con la venia de ciertas organizaciones de observación electoral y, por supuesto, con la complicidad de los grandes medios de comunicación hegemónicos, señaló.

“Sabemos que planifican, por su mayoría mecánica en los órganos electorales (también dominan el Tribunal de Justicia Electoral), modificar los resultados que se transmiten en el sistema de resultados preliminares (TREP) en la noche de las elecciones”, advirtió Pérez Esquivel.

El Premio Nobel argentino consideró que esa manipulación del TREP buscaría desconocer y ocultar los verdaderos resultados de la contienda que favorecen a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.

“Estas jugarretas son un delito gravísimo en cualquier parte del mundo. Son, ni más ni menos, que traición a la patria, y deben ser castigadas con toda la fuerza”, declaró en su misiva a Zelaya.

Abogó porque los hondureños tengan unas elecciones transparentes y plenamente democráticas como se merecen, y transmitió una felicitación a la presidenta Xiomara Castro por “el gobierno ejemplar que está haciendo”, concluyó Pérez Esquivel.

