Informan de 24 feminicidios en El Salvador

San Salvador/Prensa Latina

Un total de 24 mujeres salvadoreñas murieron en casos calificados de feminicidios, cifra divulgada este martes en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) señaló que hasta la fecha el observatorio de violencia de la organización contó 24 decesos de féminas, entre estos 12 casos por acciones de su pareja o expareja.

El reporte de la entidad recogió además muertes violentas contra mujeres y suicidios feminicidas, esto último contemplado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en El Salvador.

Indicó el informe que las cifras “reflejan la persistencia de la violencia feminicida y la necesidad urgente de fortalecer las acciones de prevención, protección, atención y acceso a la justicia»,

Este martes decenas de mujeres frente al Palacio Nacional (hoy museo) en el Centro Histórico de San Salvador hicieron un plantón en protesta por el abuso contra las integrantes de el sexo femenino, en especial con acciones amparadas bajo el régimen de excepción y la militarización del país.

Las protestantes sostuvieron que durante el Gobierno Nayib Bukele “ha proliferado formas de violencia estructural que atacan los derechos más básicos de las mujeres, niñas y adolescente”.

Puntualizaron que durante la actual administración proliferaron formas de violencia estructural que atacan los derechos más básicos y que desde marzo de 2022, con la implementación del régimen de excepción, “han sido detenidas miles de personas injustamente, muchas de ellas son mujeres provenientes de sectores populares”.

Al respecto, Nohemy Lira, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) aseveró que organizaciones defensoras de derechos humanos documentaron torturas, partos en centros penales, agresiones con desnudez forzada, quemaduras, asfixia, ejecuciones simuladas y violencia sexual contra las féminas. Datos divulgados durante el plantón indican que 25 mujeres murieron en las cárceles durante el régimen de excepción.

“El gobierno intenta silenciarnos, pero hoy más que nunca nos negamos a renunciar a todos los derechos que con lucha y sangre logramos conquistar”, remarcó Lira.

