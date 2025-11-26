Organizaciones exigen a PDDH proteger a mujeres víctimas de violencia estatal 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el Día Internacional de la lucha por la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las mujeres, diferentes organizaciones exigieron a la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, cumplir con su mandato establecido en el artículo 194 de la Constitución, el cual establece que debe velar por el respeto y garantía a los derechos.

Asimismo, pidieron que la PDDH defienda a las mujeres frente a los graves hechos cometidos por parte de los diferentes agentes estatales, por acción u omisión, como lo son la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR), Órgano Judicial, Ministro de Trabajo, alcaldías e Instituciones gubernamentales.

“Exigimos el cese e instrumentalización de ésta importante institución contra Ruth López, destacada defensora de los derechos humanos, secuestrada por el actual régimen dictatorial en nuestro país, por sus denuncias de los graves casos de corrupción y saqueo de los recursos del pueblo y de las diferentes instituciones del Estado, por parte de las élites económicas como la familia empresarial Bukele”, señalaron las organizaciones

Entre las mujeres que han dejado de recibir protección de la PDDH están, defensoras de Derechos Humanos, sindicalistas, madres buscadoras de sus hijos e hijas desaparecidos, víctimas de graves crímenes de lesa humanidad cometidas por la dictadura militar previo a los Acuerdos de Paz, víctimas del Régimen de Excepción.

Además, derechohabientes del sistema de salud que no han sido atendidas y demás mujeres víctimas de los cierres y desmejoras de los programas sociales, como Ciudad Mujer, ISDEMU, las Casas de la Cultura, INSAFORP, CONAIPD, programas de beneficio a las personas adultas mayores.

Reiteraron que esta justa exigencia es en memoria de todas las mujeres defensoras de derechos humanos que ofrendaron sus valiosas vidas por una Procuraduría al lado del pueblo, tales como Marianella García Villas, Lil Milagro Ramírez, Febe Elizabeth Velásquez y miles más.

De no atender a este llamado, las organizaciones pidieron a la titular de la PDDH su renuncia inmediata.

El Día Internacional de la lucha por la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las mujeres es inspirado por el valioso ejemplo de heroísmo y sacrificio ofrendado por las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como «Las Mariposas”, asesinadas por la dictadura militar en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960.

