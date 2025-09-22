Joaquín siempre presente. Recuerdos de la celebración de su vida

Compartir

Carlos E. Vela

Saint Stephens Church, Washington, DC

9 de septiembre de 2025

Qué buena noche pasamos, celebrando la vida de nuestro querido amigo y compañero de luchas por la dignidad humana Joaquín Domínguez Parada (Juaco), quien falleció el 26 de junio recién pasado. Fue una velada de emociones profundas: lloramos, nos reímos y, como en los viejos tiempos, bailamos al son de nuestro Lilo González y el grupo Izalco. La noche fue memorable. El lugar estaba repleto de viejos amigos.

Joaquín Domínguez Parada fue fundador en junio de 1981, junto con su esposa de entonces, la abogada Patricia Perillie, y primer director, de CARECEN en Washington, la primera organización en Estados Unidos dedicada a la defensa integral de los refugiados salvadoreños. Ese mismo año, Joaquín también fue fundador de CRECEN, organización de refugiados salvadoreños.

Nos reencontramos compañeros de antaño que solo Joaquín pudo haber juntado, como lo hicieron también, a su propio tiempo y en sus respectivas celebraciones de vida, Saúl Solórzano, José Colato, Paco Altschul, y otros compañeros que ya se nos fueron, pero siguen presentes para nosotros.

– Saúl Solórzano falleció mientras era director de CARECEN en Washington. Saúl institucionalizó aún más a CARECEN Washington: compro edificio para la organización y amplio la gama de servicios.

– José Colato, segundo coordinador de la Red Nacional CRECEN, que desde su inicio era una red que articulaba esfuerzos comunitarios a nivel nacional.

– Paco Altschul, quien fue representante de la Comisión Político-Diplomática del FDR-FMLM, y actor clave en los diálogos políticos en el exilio, y quien llegó a ser embajador de El Salvador en Washington.

Desde su inicio, CARECEN abogó por los refugiados de guerra salvadoreños. Esta abogacía iba más allá de la defensa legal inmigratoria. Hacía lobby en el Congreso por los derechos de los refugiados y el fin de la guerra civil en El Salvador. También ayudaba a encontrar trabajo y vivienda; y, ante todo, educaba sobre los derechos civiles y el buen comportamiento cívico de los refugiados en Estados Unidos. En 1987, CARECEN, bajo la conducción de Sylvia Rosales-Fike, segunda directora de CARECEN Washington, inició, desarrolló y condujo la campaña nacional “No Human Being Is Illegal” (Ningún ser humano es iIegal). Esta consigna continúa siendo articulada en la lucha por los derechos humanos y civiles de los inmigrantes en Estados Unidos.

Nos emocionó mucho la interpretación de la canción de Woody Guthrie “Deportee” por parte de Lilo y el grupo Izalco, reinterpretada para los refugiados salvadoreños en los años 80s.

Originalmente, la canción fue escrita en 1948 tras un accidente aéreo en Los Gatos Canyon, California, en el cual murieron 28 trabajadores agrícolas mexicanos que estaban siendo deportados, junto con cuatro estadounidenses. Los medios de comunicación mencionaron los nombres de los estadounidenses, pero se refirieron a los mexicanos simplemente como “deportees”. Como nos explicó Lilo, Guthrie escribió la letra como protesta por esa deshumanización.

“Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita

– (Adiós a mi Juan, adiós Rosalita)

Adiós mis amigos, Jesús y María

– (Adiós mis amigos, Jesús y María)

You won’t have your names when you ride the big airplane

– (No llevarán sus nombres cuando suban al gran avión)

All they will call you will be “deportees”

-(Solo los llamarán “deportados”)

Los cinco hechos clave en la fundación y vida temprana de CARECEN y de la organización de refugiados salvadoreños CRECEN, fueron presentados por Mauricio Alarcón (primer coordinador de la Red Nacional de CRECEN y responsable del trabajo organizativo, la promoción pública, el trabajo testimonial ante las iglesias y el lobby de los refugiados), fue acertada, muy clara y bien estructurada. Nos permitió recorrer los momentos clave con orden y precisión. Los cinco hitos son:

1-En 1980, 26 salvadoreños fueron abandonados por los coyotes en el desierto de Arizona, únicamente 13 sobrevivieron.

2-La muerte de Santana Chirino Amaya, un refugiado salvadoreño quien apareció decapitado en El Salvador después de ser deportado de los Estados Unidos.

3-La respuesta de iglesias que llegó a involucrar a 70 mil iglesias que se declararon “Santuario”.

4-La caminata de Nueva York a Washington, DC, de 17 días de duración, en julio de 1983.

5-La fundación de la Clínica del Pueblo, «hija de CARECEN».

Carmen Mónico, coordinadora entonces del comité de CRECEN en la zona metropolitana de Washington y eventualmente la tercera coordinadora de la Red Nacional CRECEN, recordó a algunos de los actores que marcaron la época. Algunos ya se fueron, como Joaquín, pero siguen presentes en nuestras memorias. Su intervención aportó contexto significativo y reconocimiento del monumental esfuerzo.

Las palabras de Evelyn González, primera secretaria de CARECEN en Washington, expresaron calidez y empatía. Seguidamente, otros allegados a Joaquín se presentaron por video — exdirectores de CARECEN Washington como Oscar Chacón y Sylvia Rosales-Fike, y Marta Castrillo, exesposa de Joaquín y quien lo cuidó en sus últimos años, me vienen a la memoria — le dieron un toque adicional a la velada. Desde distintos lugares, virtualmente, se sumaron al homenaje y reconocimiento colectivo a nuestro Joaquín. Además, el “Poema del cansancio” declamado por su autor Carlos Parada* fue “Daltonezco”.

La entrevista histórica con Joaquín, grabada hace varios años por los directores de CARECEN Washington, CARECEN Los Ángeles y CARECEN San Francisco, nos recordó lo difícil y sacrificado que es hacer historia: “Muchos días nos tocó hambrear… y aun así llegamos al Congreso!” Esa frase resume bien el esfuerzo sostenido y la convicción que marcaron su trayectoria.

Las palabras de Patricia Perillie, cofundadora con Joaquín de CARECEN y en esos momentos su compañera de aventuras, sacrificios y esposa, fueron emotivas y contundentes. En el bufete del abogado Michael Maggio (abogado prominente en Washington, DC y amigo de los salvadoreños hasta lograda la paz), la recién graduada del doctorado en leyes de American University tuvo su primer caso: la solicitud de refugio de Joaquín. Luego, este la convencería de dejar su puesto en un bufete prestigioso para cofundar CARECEN, una organización sin fondos o recursos, pero con idealismo y compromiso enormes.

Sobre el inicio de CARECEN, dijo: “Comenzamos con un teléfono”. Compartió una pregunta que frecuentemente se le hacía: por qué no tuvieron hijos con Joaquín. Su respuesta fue:

“Nos preguntan por qué no tuvimos hijos” — “Tuvimos cinco: CARECEN Washington, CARECEN Los Ángeles, CARECEN Nueva York, CARECEN San Francisco y CARECEN Houston.” “Cada uno de esos CARECEN representan una organización viva, útil y vigente”, agregó.

Abel Núñez, actual director de CARECEN Washington, concluyó con palabras de compromiso, dedicación y reconocimiento a quienes asumieron la tarea de formar CARECEN y CRECEN, y a todos los que aportaron a su desarrollo y que hoy día sostienen la dinámica. Recordó a su amigo y mentor, el exdirector de CARECEN, Saul Solórzano. Concluyó diciendo: “Esta responsabilidad sigue vigente”, en alusión a la persecución actual de las personas indocumentadas. “Hombres enmascarados persiguen a nuestra gente”, agregó.

Tuvimos el honor de tener presente algunos de los pioneros de CARECEN y CRECEN (me vienen a la memoria): Ana Lourdes Herrador, Hilda y Enrique Díaz, y Doroteo Aguiluz de CRECEN Texas. También, via FaceBook, se sumaron muchos teleparticipantes, incluida Carolina Castrillo, exdirectora de CARECEN San Francisco.

Comimos pupusas, yuca con chicharrón, empanadas, pan con chumpe; tomamos horchata y fresco de tamarindo; bailamos; bromeamos; recordamos anécdotas; y nos fotografiamos, hasta el momento en que “nos sacaron”, dado que había que cerrar el local. ¡Joaquín siempre presente!

