Segundo congreso del FMLN se encamina a su recta final

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A semanas de que finalice el Segundo Congreso Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) el secretario general del partido, Manuel Flores, informó que a la fecha ya se han visitado 12 departamentos del país.

Hasta el momento miles de hombres y mujeres han participado en las mesas de consulta donde cada aporte ha sido registrado e incluido en los documentos finales que serán presentados en la próxima Convención Nacional. Flores también comunicó que además de las visitas territoriales, el partido ha realizado encuentros de manera virtual con los hermanos en el exterior radicados en Canadá, Australia, Europa, América Latina y Estados Unidos.

Bajo el lema de “un solo pueblo, una sola ruta” la base del partido se encuentra aportando, y tal como lo señala su secretario general, esos insumos marcan la visión al futuro que le permite al FMLN seguir siendo la única alternativa y opción política a favor de las familias salvadoreñas.

Flores ha manifestado que cada encuentro se convierte en un momento de armonía, de debate sano y constructivo, de escuchar propuestas, porque el reto es seguir fortaleciendo el único partido en crecimiento en el país.

