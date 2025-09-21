“Recibimos una institución en plena crisis por la situación en el suministro de agua»: presidente de ANDA

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, sostuvo que recibió una institución «en plena crisis» en el suministro de agua potable.

«Desde el miércoles, cuando el señor presidente @nayibbukele me encomendó la responsabilidad de dirigir ANDA, recibimos una institución en plena crisis por la situación en el suministro de agua. Desde ese momento hemos trabajado sin descanso, 24/7, para enfrentar esta emergencia», comentó en referencia a su nombramiento.

El funcionario sostuvo que han sido horas «cruciales e intensas», porque saben «lo indispensable que es para cada familia salvadoreña afectada contar con agua en sus hogares». Muchas familias han tenido que comprar el agua o hacer fila en las pipas para abastecerse. Esto luego de realizar trabajos en una tubería que suministra al 30% de la población del Área Metropolitana de San Salvador.

«Actualmente, nos encontramos en la cuarta fase de la reparación de la tubería de 48 pulgadas del Sistema Zona Norte, que consiste en la construcción de un soporte que permitirá estabilizarla y garantizar su funcionamiento. Estaremos informando sobre cada avance y esperamos restablecer el servicio lo más pronto posible», concluyó el funcionario.

Este sábado, camiones sisternas de provenientes de Guatemala ayudarían al Gobierno salvadoreño para llevar agua a las colonias afectadas.

