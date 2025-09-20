Página de inicio » Nacionales » Conductor que manejaba a excesiva velocidad chocó contra chalet y deja dos lesionados

Conductor que manejaba a excesiva velocidad chocó contra chalet y deja dos lesionados

Redacción Nacionales 20 septiembre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en Conductor que manejaba a excesiva velocidad chocó contra chalet y deja dos lesionados 170 Vistas

Compartir
        
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil reportó esta mañana un accidente de tránsito en San Francisco Gotera, Morazán luego que un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una chalet donde se encontraban dos personas.

El percance ocurrió sobre el km 164 de la carretera Ruta de Paz, cantón El Triunfo, en San Francisco Gotera, Morazán. Un conductor de un vehículo perdió el control por manejar a excesiva velocidad y chocó contra un chalet.
En el chalet se encontraban una mujer y un joven de 17 años quienes resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a un hospital. De momento, las personas lesionadas no fueron identificadas.

Tags

Ver también

Pipas de Guatemala abastecerán con agua a la población afectada por trabajos de tubería 

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado ingresó al …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.