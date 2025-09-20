Conductor que manejaba a excesiva velocidad chocó contra chalet y deja dos lesionados

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino La Policía Nacional Civil reportó esta mañana un accidente de tránsito en San Francisco Gotera, Morazán luego que un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una chalet donde se encontraban dos personas.

El percance ocurrió sobre el km 164 de la carretera Ruta de Paz, cantón El Triunfo, en San Francisco Gotera, Morazán. Un conductor de un vehículo perdió el control por manejar a excesiva velocidad y chocó contra un chalet.

En el chalet se encontraban una mujer y un joven de 17 años quienes resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a un hospital. De momento, las personas lesionadas no fueron identificadas.

